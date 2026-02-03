'Treo' visa định cư với 75 nước, Bộ Ngoại giao Mỹ bị kiện tập thể

Liên minh các tổ chức bảo vệ quyền công dân Mỹ đã kiện Bộ Ngoại giao và Ngoại trưởng Marco Rubio, cáo buộc việc dừng xử lý visa định cư mang tính phân biệt và trái luật nhập cư lâu nay.

Quyết định dừng xử lý visa định cư đối với công dân 75 quốc gia khiến Bộ Ngoại giao Mỹ bị kiện. Ảnh: Reuters.

Đơn kiện do liên minh dẫn đầu bởi Trung tâm Luật Di trú Quốc gia (National Immigration Law Center), cùng nhiều tổ chức đại diện cho các nguyên đơn, trong đó có cả công dân Mỹ - nộp lên tòa án liên bang tại New York ngày 2/2, theo Reuters.

Phía khởi kiện cho rằng việc ngừng xử lý visa định cư đã phá vỡ hệ thống luật nhập cư được thiết lập suốt nhiều thập kỷ, đồng thời mang tính phân biệt đối xử rõ ràng.

Theo nội dung đơn kiện, Bộ Ngoại giao Mỹ và Ngoại trưởng Rubio đã tước quyền nhập cư hợp pháp của công dân các nước liên quan dựa trên những “lập luận sai lệch”, trong đó cáo buộc người nhập cư có xu hướng tìm kiếm trợ cấp và trở thành gánh nặng cho xã hội Mỹ.

Liên minh khởi kiện đề nghị tòa án chặn việc thực thi chính sách mới, cho rằng quyết định này đã khiến nhiều gia đình bị chia cắt, làm gián đoạn các mối quan hệ hôn nhân, đoàn tụ gia đình và cơ hội việc làm hợp pháp.

Luật sư Joanna Cuevas Ingram, đại diện Trung tâm Luật Di trú Quốc gia, khẳng định các biện pháp này vượt quá thẩm quyền của chính phủ, vi phạm Hiến pháp Mỹ và xâm phạm nghiêm trọng các quyền của gia đình và người lao động vốn được pháp luật bảo vệ rõ ràng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Phản hồi trước vụ kiện, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nhấn mạnh rằng visa là “một đặc ân, không phải quyền đương nhiên”. Theo ông, việc tạm dừng xử lý visa nhằm tạo điều kiện để chính phủ rà soát và tăng cường các biện pháp sàng lọc, kiểm tra an ninh.

Ông Pigott khẳng định chính quyền Mỹ sẽ “đặt quyền lợi của công dân Mỹ lên hàng đầu”, đồng thời cho rằng quyết định đình chỉ cấp visa là cần thiết để ngăn chặn tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng phúc lợi với tổng chi phí lên tới hàng tỷ USD.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tạm ngừng xử lý visa định cư đối với 75 quốc gia có tỷ lệ người nhập cư nhận trợ cấp phúc lợi ở mức mà Washington cho là “không thể chấp nhận”.

Lệnh này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ đảm bảo rằng người nhập cư mới không trở thành gánh nặng cho ngân sách và “không bòn rút của cải của người dân Mỹ”.

Danh sách các nước bị ảnh hưởng bao gồm Somalia, Nga, Afghanistan, Brazil, Iran, Iraq, Ai Cập, Nigeria, Thái Lan và Yemen.

Visa định cư cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh, sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ, thường được cấp thông qua các diện như bảo lãnh gia đình, kết hôn, hoặc thị thực dựa trên việc làm dành cho lao động có tay nghề, chuyên gia và nhà đầu tư.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quy định mới không áp dụng đối với visa không định cư, bao gồm visa du lịch hoặc công tác ngắn hạn - nhóm thị thực chiếm phần lớn các đơn xin nhập cảnh vào Mỹ hiện nay.