Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

'Treo' visa định cư với 75 nước, Bộ Ngoại giao Mỹ bị kiện tập thể

  • Thứ ba, 3/2/2026 09:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên minh các tổ chức bảo vệ quyền công dân Mỹ đã kiện Bộ Ngoại giao và Ngoại trưởng Marco Rubio, cáo buộc việc dừng xử lý visa định cư mang tính phân biệt và trái luật nhập cư lâu nay.

Quyết định dừng xử lý visa định cư đối với công dân 75 quốc gia khiến Bộ Ngoại giao Mỹ bị kiện. Ảnh: Reuters.

Đơn kiện do liên minh dẫn đầu bởi Trung tâm Luật Di trú Quốc gia (National Immigration Law Center), cùng nhiều tổ chức đại diện cho các nguyên đơn, trong đó có cả công dân Mỹ - nộp lên tòa án liên bang tại New York ngày 2/2, theo Reuters.

Phía khởi kiện cho rằng việc ngừng xử lý visa định cư đã phá vỡ hệ thống luật nhập cư được thiết lập suốt nhiều thập kỷ, đồng thời mang tính phân biệt đối xử rõ ràng.

Theo nội dung đơn kiện, Bộ Ngoại giao Mỹ và Ngoại trưởng Rubio đã tước quyền nhập cư hợp pháp của công dân các nước liên quan dựa trên những “lập luận sai lệch”, trong đó cáo buộc người nhập cư có xu hướng tìm kiếm trợ cấp và trở thành gánh nặng cho xã hội Mỹ.

Liên minh khởi kiện đề nghị tòa án chặn việc thực thi chính sách mới, cho rằng quyết định này đã khiến nhiều gia đình bị chia cắt, làm gián đoạn các mối quan hệ hôn nhân, đoàn tụ gia đình và cơ hội việc làm hợp pháp.

Luật sư Joanna Cuevas Ingram, đại diện Trung tâm Luật Di trú Quốc gia, khẳng định các biện pháp này vượt quá thẩm quyền của chính phủ, vi phạm Hiến pháp Mỹ và xâm phạm nghiêm trọng các quyền của gia đình và người lao động vốn được pháp luật bảo vệ rõ ràng.

Bo Ngoai giao My anh 1

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Phản hồi trước vụ kiện, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nhấn mạnh rằng visa là “một đặc ân, không phải quyền đương nhiên”. Theo ông, việc tạm dừng xử lý visa nhằm tạo điều kiện để chính phủ rà soát và tăng cường các biện pháp sàng lọc, kiểm tra an ninh.

Ông Pigott khẳng định chính quyền Mỹ sẽ “đặt quyền lợi của công dân Mỹ lên hàng đầu”, đồng thời cho rằng quyết định đình chỉ cấp visa là cần thiết để ngăn chặn tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng phúc lợi với tổng chi phí lên tới hàng tỷ USD.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tạm ngừng xử lý visa định cư đối với 75 quốc gia có tỷ lệ người nhập cư nhận trợ cấp phúc lợi ở mức mà Washington cho là “không thể chấp nhận”.

Lệnh này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ đảm bảo rằng người nhập cư mới không trở thành gánh nặng cho ngân sách và “không bòn rút của cải của người dân Mỹ”.

Danh sách các nước bị ảnh hưởng bao gồm Somalia, Nga, Afghanistan, Brazil, Iran, Iraq, Ai Cập, Nigeria, Thái Lan và Yemen.

Visa định cư cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh, sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ, thường được cấp thông qua các diện như bảo lãnh gia đình, kết hôn, hoặc thị thực dựa trên việc làm dành cho lao động có tay nghề, chuyên gia và nhà đầu tư.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quy định mới không áp dụng đối với visa không định cư, bao gồm visa du lịch hoặc công tác ngắn hạn - nhóm thị thực chiếm phần lớn các đơn xin nhập cảnh vào Mỹ hiện nay.

Mỹ đình chỉ visa định cư của 75 nước, ai bị ảnh hưởng?

Quyết định đình chỉ xử lý visa định cư từ ngày 21/1 của chính quyền Trump tác động tới công dân 75 quốc gia, làm dấy lên tranh cãi về chính sách nhập cư và hình ảnh nước Mỹ.

09:29 16/1/2026

75 nước bị Mỹ dừng cấp visa định cư: có Nga, Iran và 4 nước Đông Nam Á

Ngày 14/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tạm thời đình chỉ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin thị thực định cư đối với công dân của 75 quốc gia, trải rộng khắp Trung Đông, châu Phi, châu Á và Mỹ Latin.

11:11 15/1/2026

Mỹ sẽ dừng xử lý visa với 75 quốc gia

Ngày 14/1, truyền thông Mỹ đưa tin từ ngày 21/1, chính quyền của Tống thống Mỹ Donald Trump sẽ tạm dừng tất cả việc xử lý thị thực cho người nước ngoài từ 75 quốc gia.

01:02 15/1/2026

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

Bộ Ngoại giao Mỹ Ai Cập Mỹ Thái Lan Nga Pháp Trung Đông Iran Afghanistan bị kiện visa định cư 75 nước Marco Rubio

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

  • Afghanistan

    Afghanistan
    • Thủ đô: Kabul
    • Diện tích: 652.900 km2
    • Dân số: 35,53 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 20,82 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Afghani
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pashtun, tiếng Dari

Đọc tiếp

Ong Trump noi ve kha nang My co 3 'tieu bang moi' hinh anh

Ông Trump nói về khả năng Mỹ có 3 'tiểu bang mới'

2 giờ trước 09:23 3/2/2026

0

Nguồn tin từ Washington Post tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump "giỡn" về kế hoạch mở rộng lãnh thổ quốc gia bằng cách sáp nhập Canada, Greenland và Venezuela trong một bữa tiệc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý