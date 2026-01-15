Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Mỹ sẽ dừng xử lý visa với 75 quốc gia

  • Thứ năm, 15/1/2026 01:02 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Ngày 14/1, truyền thông Mỹ đưa tin từ ngày 21/1, chính quyền của Tống thống Mỹ Donald Trump sẽ tạm dừng tất cả việc xử lý thị thực cho người nước ngoài từ 75 quốc gia.

Theo một bản ghi nhớ từ Bộ Ngoại giao Mỹ, việc cấp thị thực sẽ tạm dừng trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá lại các quy trình xét duyệt để "ngăn chặn nhập cư những người nước ngoài sẽ hưởng lợi từ trợ cấp". Khung thời gian cho động thái này không được nêu rõ.

Theo báo cáo, trong số các quốc gia bị ảnh hưởng có Somalia, Nga, Iran, Afghanistan, Brazil, Nigeria và Thái Lan.

Các đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Khả năng tạm dừng cấp visa được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn do Tổng thống Trump theo đuổi kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Trump đã tuyên bố sẽ "tạm dừng vĩnh viễn" việc nhập cư từ tất cả các "nước thuộc Thế giới thứ ba" sau vụ xả súng gần Nhà Trắng do một công dân Afghanistan gây ra khiến một thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Cùng thời điểm này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi một bức điện tới các phái đoàn ngoại giao trên toàn thế giới, chỉ đạo nhân viên lãnh sự áp dụng các biện pháp sàng lọc nghiêm ngặt hơn, từ chối cấp visa cho những người nộp đơn có nhiều khả năng sống phụ thuộc vào trợ cấp.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/my-co-ke-hoach-dung-xu-ly-visa-voi-75-quoc-gia-20260114230254358.htm

TTXVN

Mỹ Donald Trump Mỹ Thái Lan Nga Pháp Trung Đông Iran Afghanistan Mỹ visa thị thực dừng xử lý visa

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

  • Afghanistan

    Afghanistan
    • Thủ đô: Kabul
    • Diện tích: 652.900 km2
    • Dân số: 35,53 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 20,82 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Afghani
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pashtun, tiếng Dari

