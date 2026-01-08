Người dân 38 nước phải đặt cọc 15.000 USD khi xin visa Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo mở rộng chương trình "ký quỹ bảo lãnh visa", yêu cầu đương đơn từ nhiều quốc gia phải đặt cọc số tiền lên tới 15.000 USD khi xin visa ngắn hạn.

Theo đó, kể từ ngày 21/1, chính sách đặt cọc visa sẽ chính thức áp dụng thêm đối với công dân của 25 quốc gia, bao gồm nhiều nước tại châu Phi, Mỹ Latinh và Nam Á như Algeria, Bangladesh, Cuba, Nigeria, Venezuela...

Quyết định này nâng tổng số quốc gia chịu ảnh hưởng bởi quy định lên 38 nước. Trước đó, trong năm 2025, Mỹ đã áp dụng cơ chế này đối với 13 quốc gia khác như Bhutan, Tanzania, Zambia...

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, đối tượng chịu ảnh hưởng là những người xin visa diện B1/B2 (công tác hoặc du lịch) đến từ các nước có tỷ lệ cư trú quá hạn cao. Mức tiền đặt cọc do viên chức lãnh sự quyết định dựa trên hồ sơ phỏng vấn, dao động theo các mức 5.000 USD , 10.000 USD hoặc 15.000 USD .

Tiền đặt cọc chỉ được hoàn lại nếu người được cấp visa rời nước Mỹ đúng hạn hoặc không sử dụng visa đó để nhập cảnh. Đáng lưu ý là việc đóng tiền đặt cọc không đảm bảo người nộp đơn chắc chắn sẽ được cấp visa.

Giới chức Mỹ khẳng định đây là biện pháp cần thiết để tăng cường việc tuân thủ các quy định xuất nhập cảnh và giảm thiểu tình trạng cư trú bất hợp pháp. Tuy nhiên, quy định mới đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Dư luận tại các quốc gia bị ảnh hưởng cho rằng mức phí lên tới 15.000 USD là một "rào cản tài chính" quá lớn, gây khó khăn cho sinh viên, doanh nhân và thân nhân các gia đình muốn sang Mỹ.

Trước bối cảnh điều kiện tiếp cận visa ngày càng thắt chặt, các cơ quan chức năng khuyến cáo công dân thuộc danh sách 38 nước trên cần cập nhật kỹ các quy định mới trên trang Travel.state.gov; Tính toán kỹ lưỡng khả năng tài chính trước khi nộp đơn và cân nhắc lộ trình du học, lao động hoặc du lịch để phù hợp với quy định mới.