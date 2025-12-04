Người xin visa Mỹ có thể bị rà soát mạng xã hội, LinkedIn

Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ thị thẩm tra LinkedIn và hồ sơ nghề nghiệp của ứng viên xin visa H-1B để phát hiện dính líu kiểm duyệt phát ngôn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Chính quyền Trump ngày 3/12 (giờ địa phương) thông báo sẽ tăng cường quy trình thẩm tra đối với người xin thị thực H-1B dành cho lao động trình độ cao. Bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Ngoại giao cho biết những ai có liên quan đến hoạt động “kiểm duyệt” quyền tự do ngôn luận có thể bị xem xét loại, theo Reuters.

Theo đó, một bức điện gửi tới tất cả cơ quan đại diện Mỹ ngày 2/12 yêu cầu viên chức lãnh sự kiểm tra hồ sơ nghề nghiệp hoặc trang LinkedIn của người nộp đơn H-1B và cả thân nhân đi cùng. Mục tiêu của quy định là để xác định liệu họ từng làm việc trong các lĩnh vực như thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc, kiểm duyệt nội dung, kiểm chứng tin tức, tuân thủ quy định hay an toàn trực tuyến.

“Nếu phát hiện bằng chứng cho thấy đương đơn chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc kiểm duyệt hay tìm cách kiểm duyệt các hình thức biểu đạt được pháp luật bảo vệ tại Mỹ, quý vị cần xem xét kết luận người đó không đủ điều kiện”, theo một điều khoản của Luật Nhập cư và Quốc tịch, bức điện nêu rõ.

Nguồn tin độc quyền cho biết viên chức lãnh sự Mỹ phải rà lại hoạt động số và công việc quá khứ của người xin visa H-1B. Ảnh: Reuters.

Chi tiết về quy trình thẩm tra tăng cường đối với thị thực H-1B, đặc biệt là trọng tâm vào vấn đề kiểm duyệt và tự do ngôn luận, trước đây chưa từng được công bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện không phản hồi khi được yêu cầu bình luận về nội dung bức điện.

Thị thực H-1B, cho phép doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài trong các lĩnh vực chuyên môn, từ lâu đóng vai trò thiết yếu với các tập đoàn công nghệ Mỹ vốn tuyển dụng nhiều nhân sự từ Ấn Độ và Trung Quốc. Lãnh đạo nhiều tập đoàn trong số này cũng từng công khai ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Bức điện cho biết chính sách áp dụng với mọi đối tượng xin thị thực, nhưng yêu cầu xem xét kỹ hơn đối với đương đơn H-1B vì họ thường làm việc trong lĩnh vực công nghệ, “bao gồm các công ty mạng xã hội hoặc dịch vụ tài chính có dính líu đến việc hạn chế các hình thức biểu đạt được bảo vệ”.

“Phải rà soát kỹ toàn bộ lịch sử việc làm để bảo đảm họ không tham gia vào những hoạt động như vậy”, tài liệu nêu.

Quy định mới áp dụng cho cả người xin thị thực lần đầu lẫn tái cấp.

Chính quyền Trump thời gian qua xem vấn đề tự do ngôn luận, đặc biệt là cáo buộc các nền tảng trực tuyến kìm hãm tiếng nói bảo thủ, là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại.

Tháng 5 vừa qua, Thượng nghị sĩ Marco Rubio thậm chí đe dọa cấm thị thực đối với những ai “kiểm duyệt tiếng nói của người Mỹ” bao gồm cả trên mạng xã hội và gợi ý chính sách có thể nhắm vào các quan chức nước ngoài đang quản lý doanh nghiệp công nghệ Mỹ.

Chính quyền Trump cũng đã siết chặt đáng kể quy trình cấp thị thực sinh viên, yêu cầu viên chức lãnh sự kiểm tra các bài đăng trên mạng xã hội có nội dung chống Mỹ.

Ngoài ra, trong chiến dịch siết nhập cư trên diện rộng, ông Trump hồi tháng 9 đã áp thêm nhiều loại phí mới đối với thị thực H-1B.