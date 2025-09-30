Mỹ siết H-1B, Trung Quốc mở cửa đón nhân tài

Trong khi Mỹ tăng phí H-1B tới 100.000 USD, từ ngày 1/10, Trung Quốc sẽ tung visa K cho phép nhập cảnh và làm việc không cần bảo trợ, mở cửa mạnh mẽ để lôi kéo nhân tài quốc tế.

Visa K mở ra cơ hội cho lao động STEM nhập cảnh, cư trú và làm việc không cần hợp đồng tại Trung Quốc. Ảnh: Global Brands.

Chương trình visa mới của Trung Quốc dành cho nhân tài công nghệ quốc tế chính thức khởi động trong tuần này, được coi là bước đi chiến lược giúp Bắc Kinh gia tăng lợi thế trong cuộc cạnh tranh địa chính trị với Washington, Reuters đưa tin.

Động thái này diễn ra đúng lúc Mỹ siết chặt chính sách thị thực, buộc nhiều ứng viên tiềm năng phải tìm kiếm lựa chọn thay thế.

Thời gian qua, Trung Quốc đã tung nhiều biện pháp thu hút vốn và du khách nước ngoài: mở thêm ngành nghề cho nhà đầu tư ngoại, miễn visa cho công dân phần lớn nước châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

“Ý nghĩa biểu tượng rất lớn: khi Mỹ dựng thêm rào cản, Trung Quốc lại dỡ bỏ chúng”, luật sư nhập cư Matt Mauntel-Medici (Iowa, Mỹ) bình luận về visa K sẽ chính thức cấp từ ngày 1/10.

“Đúng thời điểm”

Được công bố hồi tháng 8, visa K hướng tới nhóm nhân sự trẻ tốt nghiệp các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học). Điểm đáng chú ý là ứng viên có thể nhập cảnh, cư trú và làm việc mà không cần hợp đồng lao động trước đó - điều hấp dẫn những người muốn tìm lối đi thay thế cho cơ hội việc làm tại Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền Trump đầu tháng này thông báo sẽ buộc doanh nghiệp chi 100.000 USD /năm cho mỗi visa H-1B 0 loại thị thực mà các tập đoàn công nghệ Mỹ dùng để tuyển lao động trình độ cao từ nước ngoài.

“Mỹ đã tự bắn vào chân mình với H-1B, và thời điểm của visa K quả là hoàn hảo”, Michael Feller, chiến lược gia trưởng tại Geopolitical Strategy, nhận xét.

Thị phần các nước xin đăng ký visa H-1B của Mỹ theo các năm. Biểu đồ: Reuters.

Ngoài Trung Quốc, nhiều nước như Hàn Quốc, Đức và New Zealand cũng đang nới lỏng quy định nhập cư để hút nhân tài. Song giới chuyên gia đánh giá điểm khác biệt lớn nhất của visa K là không cần doanh nghiệp bảo trợ, trong khi H-1B vừa yêu cầu bảo trợ, vừa áp dụng cơ chế bốc thăm với chỉ 85.000 suất mỗi năm. Việc áp thêm phí 100.000 USD có thể càng khiến ứng viên nản lòng.

“Đây là lựa chọn hấp dẫn cho các kỹ sư Ấn Độ muốn có visa linh hoạt, đơn giản hơn”, Bikash Kali Das, nghiên cứu sinh tại Đại học Tứ Xuyên, chia sẻ. Ấn Độ hiện là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ H-1B, chiếm tới 71% số hồ sơ được chấp thuận năm ngoái.

Dù mở ra nhiều hứa hẹn, visa K vẫn đối mặt với không ít rào cản. Hướng dẫn từ chính phủ Trung Quốc chỉ đề cập mơ hồ về “độ tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc”.

Chưa có thông tin chi tiết về ưu đãi tài chính, hỗ trợ việc làm, cơ chế định cư lâu dài hay bảo lãnh gia đình. Trung Quốc cũng hiếm khi cấp quốc tịch cho người nước ngoài.

Rào cản ngôn ngữ cũng là vấn đề không nhỏ khi đa số doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc hoạt động bằng tiếng Quan thoại, hạn chế cơ hội cho người không biết tiếng.

Thêm vào đó, căng thẳng chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới số lượng visa K mà Bắc Kinh thực sự muốn cấp cho công dân Ấn.

“Trung Quốc cần đảm bảo công dân Ấn Độ cảm thấy được chào đón và có thể làm việc hiệu quả mà không bắt buộc biết tiếng Quan thoại”, Feller nói.

Visa K dành cho ai?

Truyền thống trước đây, nỗ lực thu hút nhân tài của Trung Quốc chủ yếu nhắm tới các nhà khoa học gốc Hoa ở nước ngoài. Gần đây, nhiều địa phương còn tung ưu đãi như trợ cấp mua nhà, thưởng ký hợp đồng tới 5 triệu nhân dân tệ (hơn 700.000 USD ), lôi kéo thành công nhiều nhân sự STEM người Hoa từ Mỹ về nước giữa bối cảnh Washington gia tăng kiểm soát các mối liên hệ với Trung Quốc.

“Tuyển nhân tài Ấn Độ tại Trung Quốc có xu hướng tăng nhưng vẫn khá khiêm tốn so với các chương trình lâu đời, quy mô lớn và được đầu tư mạnh nhằm đưa chuyên gia gốc Hoa trở lại”, Das cho biết.

Trung Quốc tung visa K đúng lúc Washington siết H-1B, nhằm thu hút giới trẻ STEM toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Một sinh viên Trung Quốc ngành STEM, vừa nhận việc tại công ty công nghệ Mỹ ở Thung lũng Silicon, tỏ ra hoài nghi: “Các nước châu Á như Trung Quốc không dựa nhiều vào nhập cư, và chính quyền địa phương có vô vàn cách để thu hút nhân lực trong nước”.

Thực tế, Mỹ hiện có hơn 51 triệu người nhập cư (chiếm 15% dân số), trong khi Trung Quốc chỉ khoảng 1 triệu (chưa tới 1%). Khó có khả năng Bắc Kinh thay đổi chính sách nhập cư để đón hàng triệu lao động ngoại quốc.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định visa K vẫn có thể trở thành lợi thế trong cuộc cạnh tranh với Washington.

“Chỉ cần hút được một phần nhỏ nhân tài công nghệ toàn cầu, Trung Quốc sẽ củng cố sức cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn”, Feller nhấn mạnh.