Nhà Trắng làm rõ quy định phí 100.000 USD với visa H-1B

  • Chủ nhật, 21/9/2025 13:34 (GMT+7)
  • 13:34 21/9/2025

Nhà Trắng thông báo chỉ áp dụng khoản phí 100.000 USD đối với đơn xin thị thực mới, không áp dụng cho những người đã có thị thực hợp lệ.

Máy bay Boeing 737-823 của hãng American Airlines trên bầu trời Washington D.C, ngày 23/11/2024. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/9, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt viết trên mạng xã hội X: “Đây không phải là khoản phí thường niên. Đây là phí một lần chỉ áp dụng cho hồ sơ xin mới”.

Bà Leavitt khẳng định trên X, người có visa H-1B vẫn có thể xuất nhập cảnh như bình thường. Khoản phí mới chỉ áp dụng cho vòng bốc thăm visa H-1B tiếp theo và không áp dụng cho thị thực còn hiệu lực hay gia hạn.

Theo Reuters, sắc lệnh hành pháp tăng phí thị thực H-1B được Tổng thống Donald Trump ký tối 19/9.

Sắc lệnh cũng yêu cầu Bộ Lao động và Bộ An ninh Nội địa ban hành hướng dẫn chung về xác minh, thực thi, kiểm toán và xử phạt, đồng thời chỉ đạo Bộ trưởng Lao động bắt đầu xây dựng quy định “điều chỉnh mức lương phổ biến cho chương trình H-1B” và “ưu tiên người lao động H-1B có kỹ năng và mức lương cao”.

Nhà Trắng cho biết việc áp dụng khoản phí nhằm tạo sự công bằng cho lao động Mỹ, vốn đang bị “thay thế bởi lao động nước ngoài có mức lương thấp hơn”.

Theo bản thông tin mà Mỹ công bố ngày 20/9, tỷ lệ lao động trong ngành công nghệ thông tin có visa H-1B đã tăng từ 32% trong năm tài chính 2003 lên hơn 65% trong những năm gần đây.

Chương trình H-1B hiện cấp 65.000 visa mỗi năm cho lao động nước ngoài làm việc tạm thời trong các ngành nghề chuyên môn, cùng 20.000 visa bổ sung cho người có bằng cấp cao.

Sau thông báo, một số công ty công nghệ như Microsoft, JPMorgan và Amazon đã khuyến khích nhân viên có visa H-1B ở lại Mỹ. Trong bản ghi nhớ nội bộ của ngân hàng Goldman Sachs cũng khuyến cáo nhân viên có loại visa này cần lưu ý nếu có kế hoạch ra nước ngoài.

Trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc, nhiều người có visa H-1B chia sẻ rằng họ vội vã quay lại Mỹ chỉ sau vài giờ hạ cánh ở nước ngoài vì sợ phải chịu thêm khoản phí 100.000 USD.

