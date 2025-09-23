Thung lũng Silicon dậy sóng

Quyết định áp phí 100.000 USD cho visa H-1B của ông Trump khiến giới công nghệ Mỹ phản ứng dữ dội, lo ngại chảy máu chất xám và gánh nặng chi phí cho startup.

Giới công nghệ Mỹ lo ngại chính sách visa mới của Trump làm suy yếu khả năng thu hút nhân tài nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Quyết định áp mức phí mới cho visa lao động nước ngoài của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây làn sóng phản đối dữ dội từ các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và khởi nghiệp trên mạng xã hội. Phần lớn coi đây là “đòn giáng” vào một ngành vốn đóng góp hàng triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông.

Các giám đốc điều hành và nhà đầu tư cho rằng mức phí mới có thể khiến doanh nghiệp phải chi thêm hàng triệu USD và đặc biệt gây thiệt hại cho các startup - những công ty khó có khả năng gánh thêm chi phí visa như một phần trong chiến lược phát triển, theo Reuters.

Trong loạt thông báo gây hoang mang bắt đầu từ tối 19/9, ông Trump và các quan chức Nhà Trắng cho biết sẽ áp mức phí 100.000 USD cho mỗi visa lao động tạm thời H-1B - loại visa mà nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Amazon, Microsoft hay Meta đang sử dụng rộng rãi.

Động thái này vấp phải chỉ trích mạnh mẽ không chỉ vì mức phí cao mà còn vì cách triển khai lộn xộn, buộc Nhà Trắng phải đính chính: khoản phí 100.000 USD chỉ thu một lần thay vì hàng năm và không áp dụng cho những người đã có visa, kể cả khi họ đang ở nước ngoài tại thời điểm công bố.

Meta, Microsoft và Amazon đều chưa đưa ra bình luận chính thức.

Các ông lớn công nghệ là các công ty có nhiều visa H-1B được chấp thuận nhất. Biểu đồ: Reuters.

Dù nhiều lãnh đạo công nghệ từng có quan hệ thân thiết với Nhà Trắng từ khi ông Trump trở lại, hầu hết vẫn im lặng trước chính sách có thể làm đảo lộn hệ thống thu hút nhân tài từ các nước như Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người lên tiếng.

“Lợi thế của nước Mỹ luôn là khả năng thu hút những con người thông minh, đầy hoài bão từ khắp nơi trên thế giới”, Esther Crawford, cựu lãnh đạo Twitter, hiện là Giám đốc quản lý sản phẩm tại Meta, chia sẻ trên LinkedIn.

“Người nhập cư có tay nghề cao không lấy đi cơ hội của chúng ta, họ xây dựng cùng chúng ta. Một số đồng nghiệp giỏi nhất trong sự nghiệp của tôi là những người có visa H-1B, đang theo đuổi Giấc mơ Mỹ”, ông cho biết thêm.

Theo các nhà kinh tế của Berenberg, đề xuất tăng phí visa có thể đè nặng thêm lên thị trường lao động Mỹ vốn đã suy yếu bởi ảnh hưởng kéo dài từ chính sách thương mại thời Trump.

Dù trí tuệ nhân tạo có thể phần nào giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự, các chuyên gia cảnh báo chi phí leo thang sẽ gây áp lực lên doanh nghiệp và cuối cùng tác động tới khách hàng.

“Khi việc thu hút nhân tài nước ngoài trở nên quá đắt đỏ, đồng thời buộc nhiều sinh viên quốc tế phải rời Mỹ sau khi tốt nghiệp, tình trạng ‘chảy máu chất xám’ sẽ đè nặng lên năng suất”, báo cáo nhận định.

Thông báo muộn vào tối 19/9 còn gây hỗn loạn cho hành khách. Một số người xuống máy bay để tránh ra nước ngoài, trong khi nhiều người khác vội vã trở về Mỹ theo lời khuyên của công ty trước khi Nhà Trắng làm rõ lệnh mới.

“Trái tim tôi hướng về các gia đình và cá nhân đang lo lắng cho tương lai của mình sau thông báo đột ngột và hỗn loạn về thay đổi visa H-1B. Nước Mỹ nên tìm cách thu hút nhiều nhân tài hơn, chứ không phải tạo ra sự bất định khiến họ quay lưng”, Andrew Ng, nhà sáng lập DeepLearningAI, viết trên LinkedIn.

Chính sách mới nhận được một số tiếng nói ủng hộ hiếm hoi. Gary Cohn – Phó Chủ tịch IBM, từng đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng trong nhiệm kỳ Trump đầu tiên nói với CBS News rằng khoản phí mới là “ý tưởng hay” giúp thu hút lao động có kỹ năng cao.

Ngược lại, David Seidman - lãnh đạo an ninh nền tảng của công ty fintech Plaid - dự đoán trên LinkedIn rằng “ít nhất một” trong các tên tuổi lớn của Thung lũng Silicon sẽ ngừng tuyển dụng các vị trí này tại Mỹ và chuyển mở rộng sang Ấn Độ hoặc Canada.