Thay đổi lớn trong chính sách visa Mỹ

Từ đầu tháng 9, Mỹ chấm dứt phần lớn diện miễn phỏng vấn và “Dropbox”, yêu cầu sinh viên, lao động H-1B, khách du lịch trực tiếp đến lãnh sự quán để xin hoặc gia hạn visa.

Từ 9/2025, hầu hết các trường hợp miễn phỏng vấn khi gia hạn sẽ đã bị loại bỏ. Ảnh minh họa: istock.

Bắt đầu từ ngày 2/9/2025, hầu hết người nộp đơn xin visa không định cư Mỹ - bao gồm sinh viên, lao động có tay nghề cao theo diện H-1B và cả khách du lịch - sẽ phải tham dự phỏng vấn trực tiếp tại lãnh sự quán.

Quy định mới này đồng nghĩa với việc hầu hết trường hợp miễn trừ phỏng vấn dựa trên độ tuổi và gia hạn “Dropbox” (hình thức nộp hồ sơ không cần gặp viên chức lãnh sự) sẽ chính thức bị loại bỏ.

Trước đây, trẻ em dưới 14 tuổi, người trên 79 tuổi hoặc những trường hợp gia hạn visa H-1B, L-1, F-1, O-1, B-1/B-2 thường được miễn phỏng vấn. Tuy nhiên hiện nay, kể cả người lần đầu xin visa hay tái cấp, gần như tất cả đều phải trực tiếp dự phỏng vấn.

Một số người thuộc diện ngoại giao, công vụ (A, G, NATO, TECRO) vẫn được miễn, cũng như một số trường hợp gia hạn visa du lịch B-1/B-2 với điều kiện khắt khe. Tuy nhiên, viên chức lãnh sự vẫn có quyền yêu cầu phỏng vấn bất kỳ lúc nào.

Luật sư di trú Emily Neumann cảnh báo: “Nếu bạn có kế hoạch đi lại hay gia hạn visa trong mùa thu này, đừng mặc định rằng mình còn đủ điều kiện nộp diện miễn phỏng vấn Dropbox. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hẹp đáng kể phạm vi miễn trừ cho các loại visa phổ biến, từ H-1B, L-1 đến F-1 và J-1”.

Ấn Độ vốn là quốc gia có số lượng hồ sơ sử dụng dịch vụ Dropbox lớn nhất. Việc hủy bỏ cơ chế này được dự báo sẽ làm gia tăng áp lực lên các lãnh sự quán Mỹ tại nước này, vốn đã quá tải với lịch hẹn kéo dài nhiều tháng.

Người mang quốc tịch thuộc 57 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Nigeria, Cuba, Iran, Venezuela hay Zimbabwe, sẽ bị bắt buộc phỏng vấn cho mọi loại visa không định cư. Ngoại giao vẫn xử lý theo kênh riêng. Ấn Độ không nằm trong danh sách này, song vẫn phải tuân theo các quy định chung.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo thời gian chờ lịch hẹn sẽ tăng. Người nộp đơn nên theo dõi trên hệ thống Global Visa Wait Times.

Ngoài ra, từ ngày 1/1/2025, Mỹ đã áp dụng quy định mới về đặt lịch: Chỉ được miễn phí đổi lịch 1 lần; Lỡ hẹn hoặc đổi lần thứ 2 phải nộp lại lệ phí xin visa; DS-160 phải trùng khớp với lịch hẹn, nếu điều chỉnh phải mang cả bản cũ lẫn mới khi phỏng vấn.

Trước những quy định mới, luật sư Reddy Neumann nhấn định: “Ảnh hưởng sẽ ngay lập tức và sâu rộng. Các lãnh sự quán sẽ đối mặt nhu cầu tăng đột biến ở nhóm visa du học và lao động. Tình trạng chờ đợi, tồn đọng, trì hoãn chắc chắn kéo dài trong mùa thu và mùa lễ cuối năm”.

“Nếu thị thực đã hết hạn hoặc thị thực gần nhất thuộc diện khác, hãy cân nhắc kỹ trước khi ra khỏi nước Mỹ. Bởi lẽ bạn sẽ phải phỏng vấn lại để nhập cảnh, nguy cơ trì hoãn hoặc bị từ chối rất cao”, ông cũng cảnh báo những người đang ở Mỹ.