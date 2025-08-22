Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ siết kiểm tra 55 triệu visa nước ngoài

  • Thứ sáu, 22/8/2025 07:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ 55 triệu người nước ngoài đang sở hữu visa Mỹ, bước siết chặt mạnh mẽ nhất từ trước tới nay trong chính sách quản lý di trú.

Một số chuyên gia nhập cư cảnh báo rằng người có thị thực vốn đã bị giám sát và thị thực có thể bị hủy nếu có hành vi phạm pháp hay bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

Washington Post dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ chế “rà soát liên tục” sẽ cho phép hủy visa bất cứ lúc nào nếu phát hiện người sở hữu lưu trú quá hạn, phạm pháp, đe dọa an ninh công cộng hoặc liên quan đến khủng bố.

“Chúng tôi xem xét tất cả thông tin sẵn có trong quá trình rà soát, bao gồm hồ sơ thực thi pháp luật, hồ sơ nhập cư hoặc bất kỳ thông tin nào phát sinh sau khi thị thực được cấp”, Bộ Ngoại giao cho biết.

Trước đây, chính quyền Trump chủ yếu nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp nhưng nay mở rộng sang cả những trường hợp nhập cảnh hợp pháp bằng visa du lịch, lao động hay du học. Riêng năm 2024, Mỹ đã cấp gần 11 triệu visa tạm thời, phần lớn là cho mục đích du lịch và công tác.

Việc kiểm tra lại hàng chục triệu hồ sơ được dự báo kéo dài và phức tạp. Ngoài dữ liệu di trú, Bộ Ngoại giao còn rà soát cả tài khoản mạng xã hội để phát hiện tư tưởng chống Mỹ hay bài Do Thái.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ chính quyền hủy visa dựa trên phát ngôn thay vì hành vi hoặc áp dụng phân biệt đối xử với một số nhóm nhập cư.

Sinh viên quốc tế đang là nhóm bị chú ý đặc biệt. Tuần này, chính quyền của Tổng thống Trump cho biết đã hủy hơn 6.000 visa sinh viên vì lưu trú quá hạn hoặc vi phạm, trong đó vài trăm trường hợp bị cáo buộc có liên quan đến “khủng bố”.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tuyên bố dừng cấp visa cho tài xế xe tải thương mại sau vụ tai nạn chết người ở Florida liên quan đến một tài xế gốc Ấn Độ nhập cư trái phép.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, số visa bị hủy từ đầu năm đến nay đã gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, riêng visa sinh viên tăng gấp 4 lần. Chính quyền Trump khẳng định đây là một phần trong cam kết bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân Mỹ.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Hà

visa Mỹ Donald Trump Mỹ Pháp Mỹ siết visa kiểm tra visa Mỹ chính sách di trú Trump visa Mỹ quy định visa Mỹ di trú Mỹ mới

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý