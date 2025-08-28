Mỹ siết chặt thời hạn visa với sinh viên và phóng viên nước ngoài

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 27/8 đã công bố dự thảo quy định mới nhằm giới hạn thời hạn thị thực (visa) cho sinh viên quốc tế, khách tham gia chương trình trao đổi văn hóa và phóng viên nước ngoài, thay vì duy trì cơ chế linh hoạt như trước đây.

Mỹ công bố dự thảo siết chặt thời hạn visa đối với sinh viên và phóng viên nước ngoài. Ảnh minh họa: BBC

Theo đó, các loại thị thực F (sinh viên), J (trao đổi văn hóa) và I (phóng viên) sẽ được cấp theo thời hạn cố định. Các đối tượng này phải nộp đơn gia hạn nếu muốn ở lại lâu hơn, thay vì mặc định có hiệu lực cho tới khi kết thúc khóa học, chương trình hay công việc tại Mỹ.

Số liệu chính phủ cho thấy, trong năm 2024, Mỹ có khoảng 1,6 triệu sinh viên quốc tế cùng với 355.000 khách trao đổi văn hóa và 13.000 phóng viên nước ngoài.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng, thay đổi này nhằm “tăng cường giám sát và quản lý” số lượng lớn người đang lưu trú tại Mỹ bằng các diện thị thực hợp pháp. Công chúng sẽ có 30 ngày để đưa ra ý kiến đóng góp trước khi quy định có thể chính thức ban hành.

Đề xuất mới được đánh giá là sự nối lại kế hoạch từng được đưa ra cuối năm 2020, nhưng đã bị chính quyền Tổng thống Joe Biden rút lại vào năm 2021. Hiệp hội NAFSA, tổ chức giáo dục quốc tế với hơn 4.300 thành viên từng phản đối mạnh mẽ, cho rằng điều này gây khó khăn cho hoạt động học tập và hợp tác giáo dục quốc tế.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Trump cũng tăng cường giám sát nhập cư hợp pháp, bao gồm việc thu hồi thị thực và thẻ xanh của một số sinh viên dựa trên quan điểm chính trị và tái khởi động chương trình kiểm tra thực địa đối với người xin nhập tịch.