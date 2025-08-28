Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ siết chặt thời hạn visa với sinh viên và phóng viên nước ngoài

  • Thứ năm, 28/8/2025 07:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 27/8 đã công bố dự thảo quy định mới nhằm giới hạn thời hạn thị thực (visa) cho sinh viên quốc tế, khách tham gia chương trình trao đổi văn hóa và phóng viên nước ngoài, thay vì duy trì cơ chế linh hoạt như trước đây.

Mỹ công bố dự thảo siết chặt thời hạn visa đối với sinh viên và phóng viên nước ngoài. Ảnh minh họa: BBC

Theo đó, các loại thị thực F (sinh viên), J (trao đổi văn hóa) và I (phóng viên) sẽ được cấp theo thời hạn cố định. Các đối tượng này phải nộp đơn gia hạn nếu muốn ở lại lâu hơn, thay vì mặc định có hiệu lực cho tới khi kết thúc khóa học, chương trình hay công việc tại Mỹ.

Số liệu chính phủ cho thấy, trong năm 2024, Mỹ có khoảng 1,6 triệu sinh viên quốc tế cùng với 355.000 khách trao đổi văn hóa và 13.000 phóng viên nước ngoài.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng, thay đổi này nhằm “tăng cường giám sát và quản lý” số lượng lớn người đang lưu trú tại Mỹ bằng các diện thị thực hợp pháp. Công chúng sẽ có 30 ngày để đưa ra ý kiến đóng góp trước khi quy định có thể chính thức ban hành.

Đề xuất mới được đánh giá là sự nối lại kế hoạch từng được đưa ra cuối năm 2020, nhưng đã bị chính quyền Tổng thống Joe Biden rút lại vào năm 2021. Hiệp hội NAFSA, tổ chức giáo dục quốc tế với hơn 4.300 thành viên từng phản đối mạnh mẽ, cho rằng điều này gây khó khăn cho hoạt động học tập và hợp tác giáo dục quốc tế.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Trump cũng tăng cường giám sát nhập cư hợp pháp, bao gồm việc thu hồi thị thực và thẻ xanh của một số sinh viên dựa trên quan điểm chính trị và tái khởi động chương trình kiểm tra thực địa đối với người xin nhập tịch.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://vov.vn/the-gioi/my-siet-chat-thoi-han-thi-thuc-doi-voi-sinh-vien-va-phong-vien-nuoc-ngoai-post1225802.vov

Phạm Huân/VOV

Mỹ siết visa Donald Trump Mỹ Pháp thị thực sinh viên thị thực phóng viên quy định visa mới chính quyền Trump thời hạn visa

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý