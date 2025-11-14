Mỹ nêu những bệnh lý không được cấp visa nhập cư

Ngày 14-11 Mỹ cho biết sẽ xem xét tình trạng bệnh lý và sức khỏe người xin visa để quyết định cấp thị thực (visa) nhập cư.

Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ xem xét đưa một số bệnh lý như béo phì vào danh sách lý do để từ chối cấp visa

Hướng dẫn của ông Rubio diễn giải khá chặt chẽ quy định “gánh nặng xã hội” của chính phủ liên bang. Quy định này cấm những người muốn nhập cư vào Mỹ nếu họ bị đánh giá là có khả năng phải dựa vào hỗ trợ công cộng trong tương lai, chẳng hạn như trợ cấp An sinh Bổ sung (SSI) hoặc hỗ trợ từ chương trình Trợ giúp Tạm thời cho Các gia đình Khó khăn.

“Khả năng tự chủ từ lâu đã là nguyên tắc của chính sách nhập cư Mỹ, và căn cứ từ chối dựa trên gánh nặng xã hội đã tồn tại trong luật nhập cư của chúng ta hơn 100 năm,” tờ POLITICO trích bức điện ngày 6/11.

Theo bức điện, béo phì ở người trưởng thành làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như cao huyết áp, rối loạn hô hấp, sỏi mật và bệnh túi mật. Tài liệu dẫn nguồn Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và cho biết “những tình trạng này đều có thể kéo theo chi phí điều trị lớn và kéo dài”.

Các viên chức xét cấp thị thực cũng được yêu cầu sàng lọc và cân nhắc các bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường, theo bức điện.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết hướng dẫn mới là “sự tăng cường nỗ lực của chính quyền nhằm tập trung nguồn chi tiêu liên bang cho công dân Mỹ”.

Trong 100 năm qua, chính sách của Bộ Ngoại giao cho phép từ chối cấp visa đối với những người có nguy cơ trở thành gánh nặng tài chính cho người nộp thuế, chẳng hạn những cá nhân có ý định sử dụng dịch vụ y tế công ở Mỹ và có thể làm tiêu tốn thêm nguồn lực dành cho công dân Mỹ,” bà nói. “Chính quyền Tổng thống Trump đang thực thi đầy đủ chính sách này và đặt lợi ích người dân Mỹ lên trước”.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump đã tìm cách giảm mạnh cả nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Nỗ lực này bao gồm việc diễn giải và thực thi chặt chẽ hơn các luật nhập cư hiện hành.

Tổng thống Trump và các nghị sĩ Cộng hòa đang theo đuổi mục tiêu thực hiện 1 triệu vụ trục xuất mỗi năm, sử dụng hàng tỷ USD từ dự luật chủ chốt Dự luật to đẹp để tăng cường năng lực cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

“Không có gì bí mật khi chính quyền Trump đang đặt lợi ích của người dân Mỹ lên trước,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott nói. “Điều này bao gồm việc thực thi các chính sách nhằm đảm bảo hệ thống nhập cư không trở thành gánh nặng cho người nộp thuế Mỹ”.