75 nước bị Mỹ dừng cấp visa định cư: có Nga, Iran và 4 nước Đông Nam Á

|
Mỹ thông báo sẽ tạm dừng xử lý thị thực định cư đối với công dân của 75 quốc gia. Ảnh: Reuters.
Theo thông báo, quyết định này được ban hành dựa trên chỉ thị ký hồi tháng 11/2025, trong đó yêu cầu siết chặt công tác sàng lọc các hồ sơ nhập cư có nguy cơ trở thành “gánh nặng xã hội” đối với hệ thống phúc lợi của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã chỉ đạo các viên chức lãnh sự ngừng tiếp nhận hồ sơ xin visa định cư mới từ các quốc gia trong danh sách, trong thời gian tiến hành rà soát toàn diện quy trình xét duyệt.
“Việc xử lý thị thực định cư từ 75 quốc gia này sẽ bị tạm dừng cho đến khi Bộ Ngoại giao hoàn tất đánh giá lại các thủ tục nhập cư, nhằm ngăn chặn nguy cơ công dân nước ngoài lợi dụng hệ thống phúc lợi và trợ cấp công của Mỹ”, tuyên bố nêu rõ.
Lệnh tạm dừng dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/1 và áp dụng vô thời hạn, cho đến khi quá trình rà soát kết thúc. Biện pháp này không áp dụng đối với các loại visa không định cư, như thị thực du lịch hay công tác ngắn hạn.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán tăng cường kiểm tra, sàng lọc cả đối với người xin visa không định cư, đặc biệt liên quan đến nguy cơ tìm cách tiếp cận các khoản trợ cấp công trong thời gian lưu trú tại Mỹ.
Danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng trải dài trên nhiều khu vực. Riêng Đông Nam Á có bốn nước nằm trong diện tạm dừng cấp visa định cư, gồm Thái Lan, Campuchia, Lào và Myanmar.
Đáng chú ý, quyết định được công bố trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump trước đó từng đóng vai trò trung gian thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia vào tháng 10/2025. Điều này cho thấy chính sách visa của Mỹ được tách biệt khỏi các nỗ lực ngoại giao song phương hay khu vực.
Ngoài ra, Nga và Iran cũng xuất hiện trong danh sách. Quan hệ giữa Washington và Tehran hiện ở mức căng thẳng nghiêm trọng, khi Tổng thống Trump liên tục cảnh báo khả năng can thiệp quân sự nhằm “ủng hộ người dân Iran”, trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo này đang đối mặt làn sóng biểu tình kéo dài hơn hai tuần, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo một điện tín nội bộ gửi tới toàn bộ các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh trách nhiệm chứng minh khả năng tự chủ tài chính hoàn toàn thuộc về người nộp đơn xin visa. Các viên chức lãnh sự được yêu cầu buộc ứng viên cung cấp thêm biểu mẫu chứng minh năng lực tài chính nếu xuất hiện nghi vấn.
Bên cạnh yếu tố tài chính, chỉ thị mới cũng mở rộng các tiêu chí đánh giá hồ sơ xin visa định cư. Viên chức lãnh sự được yêu cầu xem xét kỹ độ tuổi, tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tiếng Anh, cũng như tiền sử sử dụng trợ cấp công, nếu có.
Những người xin visa định cư, vốn đã phải trải qua các bước khám sức khỏe, sàng lọc bệnh truyền nhiễm và khai báo tiền sử bệnh lý, nay có thể phải đối mặt với quy trình xét duyệt khắt khe hơn đáng kể.
Danh sách 75 nước Mỹ đình chỉ visa nhập cư
1. Afghanistan
2. Albania
3. Algeria
4. Antigua và Barbuda
5. Armenia
6. Azerbaijan
7. Bahamas
8. Bangladesh
9. Barbados
10. Belarus
11. Belize
12. Bhutan
13. Bosnia và Herzegovina
14. Brazil
15. Myanmar
16. Campuchia
17. Cameroon
18. Cape Verde
19. Colombia
20. Congo
21. Cuba
22. Dominica
23. Ai Cập
24. Eritrea
25. Ethiopia
26. Fiji
27. Gambia
28. Georgia
29. Ghana
30. Grenada
31. Guatemala
32. Guinea
33. Haiti
34. Iran
35. Iraq
36. Bờ Biển Ngà
37. Jamaica
38. Jordan
39. Kazakhstan
40. Kosovo
41. Kuwait
42. Kyrgyzstan
43. Lào
44. Lebanon
45. Liberia
46. Libya
47. Bắc Macedonia
48. Moldova
49. Mông Cổ
50. Montenegro
51. Morocco
52. Nepal
53. Nicaragua
54. Nigeria
55. Pakistan
56. Cộng hòa Congo
57. Nga
58. Rwanda
59. Saint Kitts và Nevis
60. Saint Lucia
61. Saint Vincent và Grenadines
62. Senegal
63. Sierra Leone
64. Somalia
65. Nam Sudan
66. Sudan
67. Syria
68. Tanzania
69. Thái Lan
70. Togo
71. Tunisia
72. Uganda
73. Uruguay
74. Uzbekistan
75. Yemen
