75 nước bị Mỹ dừng cấp visa định cư: có Nga, Iran và 4 nước Đông Nam Á

  • Thứ năm, 15/1/2026 11:11 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ngày 14/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tạm thời đình chỉ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin thị thực định cư đối với công dân của 75 quốc gia, trải rộng khắp Trung Đông, châu Phi, châu Á và Mỹ Latin.

Mỹ thông báo sẽ tạm dừng xử lý thị thực định cư đối với công dân của 75 quốc gia. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo, quyết định này được ban hành dựa trên chỉ thị ký hồi tháng 11/2025, trong đó yêu cầu siết chặt công tác sàng lọc các hồ sơ nhập cư có nguy cơ trở thành “gánh nặng xã hội” đối với hệ thống phúc lợi của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã chỉ đạo các viên chức lãnh sự ngừng tiếp nhận hồ sơ xin visa định cư mới từ các quốc gia trong danh sách, trong thời gian tiến hành rà soát toàn diện quy trình xét duyệt.

“Việc xử lý thị thực định cư từ 75 quốc gia này sẽ bị tạm dừng cho đến khi Bộ Ngoại giao hoàn tất đánh giá lại các thủ tục nhập cư, nhằm ngăn chặn nguy cơ công dân nước ngoài lợi dụng hệ thống phúc lợi và trợ cấp công của Mỹ”, tuyên bố nêu rõ.

Lệnh tạm dừng dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/1 và áp dụng vô thời hạn, cho đến khi quá trình rà soát kết thúc. Biện pháp này không áp dụng đối với các loại visa không định cư, như thị thực du lịch hay công tác ngắn hạn.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán tăng cường kiểm tra, sàng lọc cả đối với người xin visa không định cư, đặc biệt liên quan đến nguy cơ tìm cách tiếp cận các khoản trợ cấp công trong thời gian lưu trú tại Mỹ.

Danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng trải dài trên nhiều khu vực. Riêng Đông Nam Á có bốn nước nằm trong diện tạm dừng cấp visa định cư, gồm Thái Lan, Campuchia, Lào và Myanmar.

Đáng chú ý, quyết định được công bố trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump trước đó từng đóng vai trò trung gian thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia vào tháng 10/2025. Điều này cho thấy chính sách visa của Mỹ được tách biệt khỏi các nỗ lực ngoại giao song phương hay khu vực.

Ngoài ra, NgaIran cũng xuất hiện trong danh sách. Quan hệ giữa Washington và Tehran hiện ở mức căng thẳng nghiêm trọng, khi Tổng thống Trump liên tục cảnh báo khả năng can thiệp quân sự nhằm “ủng hộ người dân Iran”, trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo này đang đối mặt làn sóng biểu tình kéo dài hơn hai tuần, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo một điện tín nội bộ gửi tới toàn bộ các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh trách nhiệm chứng minh khả năng tự chủ tài chính hoàn toàn thuộc về người nộp đơn xin visa. Các viên chức lãnh sự được yêu cầu buộc ứng viên cung cấp thêm biểu mẫu chứng minh năng lực tài chính nếu xuất hiện nghi vấn.

Bên cạnh yếu tố tài chính, chỉ thị mới cũng mở rộng các tiêu chí đánh giá hồ sơ xin visa định cư. Viên chức lãnh sự được yêu cầu xem xét kỹ độ tuổi, tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tiếng Anh, cũng như tiền sử sử dụng trợ cấp công, nếu có.

Những người xin visa định cư, vốn đã phải trải qua các bước khám sức khỏe, sàng lọc bệnh truyền nhiễm và khai báo tiền sử bệnh lý, nay có thể phải đối mặt với quy trình xét duyệt khắt khe hơn đáng kể.

Danh sách 75 nước Mỹ đình chỉ visa nhập cư

1. Afghanistan

2. Albania

3. Algeria

4. Antigua và Barbuda

5. Armenia

6. Azerbaijan

7. Bahamas

8. Bangladesh

9. Barbados

10. Belarus

11. Belize

12. Bhutan

13. Bosnia và Herzegovina

14. Brazil

15. Myanmar

16. Campuchia

17. Cameroon

18. Cape Verde

19. Colombia

20. Congo

21. Cuba

22. Dominica

23. Ai Cập

24. Eritrea

25. Ethiopia

26. Fiji

27. Gambia

28. Georgia

29. Ghana

30. Grenada

31. Guatemala

32. Guinea

33. Haiti

34. Iran

35. Iraq

36. Bờ Biển Ngà

37. Jamaica

38. Jordan

39. Kazakhstan

40. Kosovo

41. Kuwait

42. Kyrgyzstan

43. Lào

44. Lebanon

45. Liberia

46. Libya

47. Bắc Macedonia

48. Moldova

49. Mông Cổ

50. Montenegro

51. Morocco

52. Nepal

53. Nicaragua

54. Nigeria

55. Pakistan

56. Cộng hòa Congo

57. Nga

58. Rwanda

59. Saint Kitts và Nevis

60. Saint Lucia

61. Saint Vincent và Grenadines

62. Senegal

63. Sierra Leone

64. Somalia

65. Nam Sudan

66. Sudan

67. Syria

68. Tanzania

69. Thái Lan

70. Togo

71. Tunisia

72. Uganda

73. Uruguay

74. Uzbekistan

75. Yemen

Hon loan dau nam 2026 thoi bung con sot vang, bac hinh anh

Hỗn loạn đầu năm 2026 thổi bùng cơn sốt vàng, bạc

2 giờ trước 13:35 15/1/2026

0

Bất ổn địa chính trị, căng thẳng Mỹ - Iran và lo ngại Fed mất độc lập đã đẩy giá vàng, bạc và kim loại công nghiệp tăng vọt, phản ánh tâm lý phòng thủ ngày càng rõ của nhà đầu tư.

