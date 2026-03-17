Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư với DN Mỹ và kiều bào

Cuba sẵn sàng thiết lập quan hệ thương mại thông suốt với các doanh nghiệp của Mỹ, cũng như với cộng đồng người Cuba đang sinh sống tại Mỹ và con cháu của họ. Thông tin này được Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez Oliva đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News (Mỹ).

Theo ông Pérez Oliva, công dân Cuba sinh sống ở nước ngoài, như tại Miami (Mỹ), có thể đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân và trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp tại quê hương.

Chính sách này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại mà còn mở rộng sang đầu tư, bao gồm cả các dự án quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo ông Pérez Oliva, lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt đối với Cuba vẫn là yếu tố cản trở các nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế của La Havana.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz‑Canel. Ảnh: THX/TTXVN.

Trước đó, phát biểu trên truyền hình ngày 13/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực mở rộng sự tham gia của cộng đồng người Cuba ở nước ngoài vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo ông Díaz-Canel, số lượng người Cuba sinh sống ở nước ngoài hoặc kéo dài thời gian lưu trú tại quê hương đang gia tăng và chính phủ coi việc lắng nghe, hỗ trợ và tạo điều kiện để cộng đồng này tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước là một trách nhiệm quan trọng.