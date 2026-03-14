3 mục tiêu chính của Cuba trong đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 13/3 cho biết La Havana đã bắt đầu các cuộc đàm phán với phía Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho những khác biệt giữa hai nước.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: Reuters

Thông tin được ông công bố trong cuộc gặp với giới truyền thông nhân ngày báo chí Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định các cuộc trao đổi này đang diễn ra đúng như những gì đã được công bố, bất chấp nhiều đồn đoán xung quanh tiến trình đàm phán.

Theo ông, đây là một quá trình kín đáo, kéo dài và hiện mới ở giai đoạn đầu. Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh rằng các cuộc tiếp xúc được tiến hành phù hợp với đường lối đối thoại mà Cuba đã duy trì trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của cựu Chủ tịch Raúl Castro và chính phủ hiện nay.

Chủ tịch Cuba cho biết các cuộc trao đổi được tạo điều kiện nhờ sự tham gia của một số bên quốc tế, tương tự những nỗ lực ngoại giao trước đây.

Ông dẫn lại ví dụ về tiến trình đối thoại trong giai đoạn chính quyền Tổng thống Barack Obama, khi hai nước đạt được bước tiến đáng kể trong việc cải thiện quan hệ sau nhiều thập kỷ căng thẳng.

Theo ông Díaz-Canel, tiến trình đàm phán hiện nay tập trung vào ba mục tiêu chính: xác định những vấn đề song phương cần được giải quyết; đề xuất các giải pháp khả thi cho các vấn đề đó; và đánh giá liệu hai bên có đủ thiện chí để triển khai các bước đi cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước hay không.

Điều này cũng bao gồm việc tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác nhằm đối phó với các mối đe dọa chung và bảo đảm an ninh, hòa bình cho cả hai quốc gia.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh rằng La Havana mong muốn các cuộc đàm phán được tiến hành trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi nước, cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của hai chính phủ. Ông cho rằng đối thoại là con đường cần thiết để tránh đối đầu và tạo không gian cho sự hiểu biết lẫn nhau.

Bên cạnh vấn đề đối ngoại, Chủ tịch Cuba cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến đất nước. Ông cho biết hệ thống điện quốc gia đang gặp nhiều khó khăn, một phần do các hạn chế kinh tế và đặc biệt là việc Cuba không thể tiếp cận nguồn nhiên liệu trên thị trường quốc tế.

Theo ông, trong ba tháng qua hầu như không có nguồn nhiên liệu mới được vận chuyển đến đảo quốc này, khiến các nguồn dự trữ dầu diesel và dầu nhiên liệu cạn kiệt.

Chính phủ Cuba đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm bớt tác động của khủng hoảng năng lượng, bao gồm mở rộng khai thác dầu khí trong nước, phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường sử dụng điện mặt trời.

Theo ông Díaz-Canel, các dự án năng lượng mới được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện nguồn cung điện và tạo nền tảng bền vững hơn cho hệ thống năng lượng quốc gia trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Cuba cũng thừa nhận cuộc khủng hoảng năng lượng đang tác động mạnh đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, ông khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên bảo vệ việc làm và thu nhập của người lao động, đồng thời khuyến khích các sáng kiến cộng đồng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội.

Trong khi đó, về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết rằng Mỹ đang đàm phán với Cuba. và các nhà lãnh đạo nước này nên đồng ý với một thỏa thuận và điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được.

Kể từ khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng, ông Trump đã cắt đứt nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba.