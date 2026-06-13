Giáo hoàng Leo được Quốc vương Tây Ban Nha 'cứu nguy'

Chuyến bay Iberia chở Giáo hoàng Leo XIV ngày 12/6 từ Tenerife về Rome bất ngờ không thể cất cánh vì lỗi kỹ thuật, khiến Quốc vương Tây Ban Nha phải điều chuyên cơ riêng hỗ trợ.

Giáo hoàng Leo XIV được Quốc vương Felipe VI của Tây Ban Nha tháp tùng khi rời khỏi chiếc máy bay dự kiến đưa ông khởi hành, sau khi xảy ra sự cố kỹ thuật tại sân bay Tenerife Norte Ciudad de La Laguna, thuộc quần đảo Canary (Tây Ban Nha) ngày 12/6. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của cơ trưởng, máy bay phát sinh lỗi kỹ thuật khiến việc cất cánh không thể thực hiện theo kế hoạch. Giáo hoàng Leo XIV cùng các thành viên trong đoàn tùy tùng sau đó được yêu cầu rời khỏi máy bay.

Theo thông lệ, Giáo hoàng thường sử dụng máy bay thương mại trong các chuyến công du quốc tế. Hành trình đến nước chủ nhà thường được thực hiện bằng máy bay của hãng ITA Airways của Italy, trong khi chuyến bay trở về thường do quốc gia đăng cai bố trí.

Việc một máy bay chở Giáo hoàng không thể cất cánh được xem là sự cố cực kỳ hiếm gặp. Trong nhiều năm qua, các hãng hàng không được lựa chọn phục vụ những chuyến công du của người đứng đầu Giáo hội Công giáo luôn coi đây là một vinh dự đặc biệt và thường diễn ra suôn sẻ.

Sau khi toàn bộ hành khách được yêu cầu rời máy bay, phía Tây Ban Nha đã nhanh chóng đề nghị sử dụng chuyên cơ của Quốc vương Felipe VI để đưa Giáo hoàng trở về Vatican. Trong khi đó, đoàn báo chí tháp tùng phải chờ một chuyến bay khác để trở về Rome.

Sự cố bất ngờ đã khép lại chuyến thăm được đánh giá là một trong những sự kiện nổi bật nhất kể từ khi Giáo hoàng Leo XIV nhậm chức. Là vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Mỹ và sử dụng thành thạo tiếng Tây Ban Nha, ông đã thu hút đám đông lớn tại nhiều thành phố trên khắp Tây Ban Nha.

Tại Madrid, khoảng 1,2 triệu người đã tham dự thánh lễ và cuộc rước do Giáo hoàng chủ trì. Ông cũng trở thành vị giáo hoàng đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha, nhận được tràng pháo tay kéo dài 7 phút từ các nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái chính trị khác nhau.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của chuyến công du diễn ra tại Vương cung thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona. Nhân dịp tròn 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí, người thiết kế công trình biểu tượng này, Giáo hoàng Leo XIV đã cử hành thánh lễ và làm phép cho tháp Chúa Jesus hạng mục giúp Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới.

Buổi lễ được tổ chức với quy mô hoành tráng khi ánh sáng nghệ thuật, pháo hoa và màn trình diễn của dàn hợp xướng lâu đời nhất châu Âu cùng hòa quyện trong không gian của công trình kiến trúc nổi tiếng. Hàng trăm thiết bị bay không người lái cũng tạo nên hình ảnh chân dung Gaudí trên bầu trời đêm Barcelona.

Các thành viên giáo sĩ vẫy tay chào chiếc máy bay Falcon 900B của Không quân Tây Ban Nha chở Giáo hoàng Leo XIV ngày 12/6. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh những sự kiện quy mô lớn, Giáo hoàng Leo XIV dành nhiều thời gian cho các vấn đề xã hội. Tại trại tiếp nhận người di cư Las Raices ở Santa Cruz de Tenerife, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm hơn đến những người vượt biển từ Tây Phi sang châu Âu trong điều kiện nguy hiểm.

Người đứng đầu Vatican cũng lên án nạn buôn người, yêu cầu các đường dây đưa người di cư trái phép phải "dừng lại" và "ăn năn", đồng thời cảnh báo họ sẽ phải đối mặt với sự phán xét của Thiên Chúa.

Trong những ngày cuối chuyến thăm, Giáo hoàng tới quần đảo Canary - một trong những điểm đến chính của người di cư tìm đường vào châu Âu - nhằm nhấn mạnh cam kết của Vatican đối với vấn đề nhân đạo này. Ông cũng gặp riêng các nạn nhân bị lạm dụng và kêu gọi các giám mục Tây Ban Nha lắng nghe, hỗ trợ cũng như bồi thường thỏa đáng cho họ.

Giới quan sát nhận định chuyến công du Tây Ban Nha cũng cho thấy hình ảnh một Giáo hoàng Leo XIV cởi mở và thoải mái hơn kể từ khi lên ngôi giáo hoàng. Ông nhiều lần trò chuyện ngẫu hứng với giới trẻ về hôn nhân, gia đình, thể thao và cuộc sống cá nhân.

Trong một chuyến bay nội địa giữa Madrid và Barcelona, Giáo hoàng thậm chí còn vào buồng lái để chào hỏi phi hành đoàn và vẫy tay chào về phía máy bay quân sự hộ tống. Nhiều lần khác, ông khiến đám đông thích thú khi thực hiện những cử chỉ quen thuộc từ xe giáo hoàng.