Ông Trump chỉ thị ‘đáp trả chưa từng thấy’ nếu bị Iran ám sát

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã để lại chỉ thị ném bom Iran ở quy mô chưa từng có nếu ông bị ám sát, và cáo buộc Tehran đã nhắm đến ông trong nhiều năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/7 tuyên bố rằng ông đã để lại chỉ thị sẽ ném bom Iran ở “mức độ mà họ chưa từng chứng kiến” nếu Tehran ám sát ông.

“Tôi đã nằm trong danh sách của họ từ rất lâu rồi. Đó là điều chúng ta đang phải đối mặt. Tôi đã để lại chỉ thị rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy ném bom họ đúng theo nghĩa đen ở mức độ mà họ chưa từng chứng kiến”, ông nói với New York Post.

Khi được hỏi về thông tin Israel chia sẻ tình báo liên quan đến một âm mưu mới của Iran nhằm ám sát ông, ông Trump bác bỏ và nói: “Không, không. Israel không phát hiện điều gì mới”.

Ông cũng cho rằng Iran đã muốn sát hại mình từ nhiều năm qua. “Tôi đã đứng đầu danh sách mục tiêu của Iran trong một thời gian dài. Đó là cuộc sống mà”, ông nói thêm.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện một ngày sau khi Wall Street Journal đưa tin Israel gần đây đã chia sẻ với Mỹ thông tin tình báo cho thấy có một âm mưu mới của Iran nhằm vào ông Trump.

Tuy nhiên, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết thông tin tình báo mới từ Israel có thể là nỗ lực nhằm tác động đến lập trường của ông Trump trong lúc ông cân nhắc có nên leo thang hành động quân sự nhằm vào Iran hay không.

Đây không phải lần đầu ông Trump đưa ra tuyên bố như vậy. Tháng 2/2025, trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Trump từng nói đã để lại chỉ thị rằng nếu Iran ám sát mình thì nước này sẽ “bị xóa sổ, không còn gì sót lại”.

Iran bị cáo buộc đã tìm cách ám sát ông Trump kể từ khi ông ra lệnh thực hiện cuộc tấn công năm 2020 khiến tướng Qassem Soleimani, một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, thiệt mạng.

Nguy cơ ông Trump bị ám sát tiếp tục là một trong những mối lo về an ninh của chính quyền Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ giữa tuần này, ông nói với các phóng viên rằng ông là “mục tiêu số một trong danh sách ám sát của Iran”.

Việc ông Trump rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Không lực Một đời cũ thay vì mẫu máy bay mới do Qatar tặng cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh, dù Nhà Trắng đã giảm nhẹ ý nghĩa của quyết định này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã bùng phát dữ dội trong tuần này sau khi Washington tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran nhắm mục tiêu các tàu thuyền trên eo biển. Tối 8/7, quân đội Mỹ đã tấn công 90 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.

Đến hôm 10/7, ông Trump tuyên bố rằng mặc dù Iran đã đề nghị tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình và Washington đồng ý, nhưng “Mỹ đã nói với họ một cách dứt khoát rằng lệnh ngừng bắn đã CHẤM DỨT!”.

Đầu tuần này, ông Trump cũng đã hủy bỏ cơ chế miễn trừ của Mỹ đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Iran.