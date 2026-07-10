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Thế giới

Ông Trump nói mình là 'mục tiêu ám sát số một' của Iran

  • Thứ sáu, 10/7/2026 10:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran coi ông là "mục tiêu số một", đồng thời đưa ra cảnh báo về nguy cơ bị ám sát trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran leo thang.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông phát biểu trước giới truyền thông sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Ông Trump đưa ra nhận định trên bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 8/7, sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hàng chục mục tiêu của Iran để đáp trả những vụ tấn công mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm vào các tàu chở dầu trên eo biển Hormuz, theo RT.

Trong khi phía Mỹ cho rằng Iran đã có các hành động "gây hấn vô cớ", truyền thông Iran dẫn các nguồn tin chính phủ nói rằng một tàu chở dầu đã phớt lờ các cảnh báo của lực lượng nước này trước khi xảy ra vụ việc.

Sau các cuộc tấn công, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra những phát biểu cứng rắn nhằm vào giới lãnh đạo Iran, đồng thời tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên "đã chấm dứt" và cho rằng các nỗ lực đàm phán chỉ là "sự lãng phí thời gian".

Phát biểu tại hội nghị, ông Trump cũng nhắc đến các chiến dịch ám sát có chủ đích nhằm vào lãnh đạo Iran mà Mỹ bị cho là có liên quan. Ông nói: "Tôi cũng có thể sẽ mất mạng, bởi vì tôi là mục tiêu số một của họ".

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Ông Trump bị thương trong vụ ám sát nhằm vào ông hồi tháng 7/2024. Ảnh: Reuters.

Trước đó, chính quyền Mỹ từng cáo buộc Iran đứng sau âm mưu ám sát ông Trump trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Theo Washington Post, Farhad Shakeri, một công dân Afghanistan đang sinh sống tại Tehran, được giao nhiệm vụ lập kế hoạch ám sát không chỉ ông Trump mà còn một số công dân Mỹ và Israel khác.

Đáp lại, Iran bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng đây là những tuyên bố "hoàn toàn vô căn cứ" và cáo buộc đó là "âm mưu mang động cơ chính trị" do các nhóm theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và chống Iran dựng lên nhằm làm gia tăng căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Trong những năm gần đây, ông Trump nhiều lần trở thành mục tiêu của các vụ mưu sát. Tháng 7/2024, ông bị trúng đạn sượt qua tai trong một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Butler, bang Pennsylvania, sau khi tay súng Thomas Matthew Crooks nổ súng nhằm vào sân khấu.

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Vấn đề Trung Đông

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Phương Linh

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    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
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    • Thủ đô: Washington, D.C.
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    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
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    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

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    • Dân số: 35,53 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 20,82 tỷ USD (WorldBank, 2017)
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    • Ngôn ngữ: Tiếng Pashtun, tiếng Dari

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