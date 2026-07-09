Vì sao ông Trump đổi Không lực Một giữa đường về Mỹ?

Ông Trump đã chuyển sang sử dụng chiếc Không lực một mới tại Anh sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc chuyên cơ cũ, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chiếc chuyên cơ Không lực Một mới do Qatar để trở về Washington ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Theo các phóng viên tháp tùng, sau khi hạ cánh xuống căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Anh ngày 8/7, ông Trump rời chiếc Không lực Một cũ và đi bộ qua đường băng để lên chiếc Không lực Một mới, tiếp tục hành trình trở về Washington, Fox News cho biết.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ mở thêm một đợt không kích nhằm vào Iran.

Trước đó, xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng việc Tổng thống Mỹ sử dụng chiếc chuyên cơ cũ khi rời Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) có thể liên quan đến các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ nhận định này. Ông cho biết chiếc Không lực Một mới được điều đến RAF Mildenhall sớm hơn kế hoạch để các quân nhân Mỹ đang đồn trú tại đây có cơ hội tham quan.

"Chúng tôi đưa máy bay đến trước một chút để toàn bộ căn cứ có thể ngắm chiếc máy bay. Họ đều rất hào hứng", ông nói.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng cho biết việc điều máy bay tới Anh được thực hiện theo đề nghị của toàn bộ căn cứ RAF Mildenhall nhằm tri ân các quân nhân Mỹ, theo USA Today.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với phóng viên trong lúc chuyển sang chuyên cơ Không lực Một do Qatar tặng tại căn cứ không quân RAF Mildenhall, Suffolk (Anh) ngày 8/7 để trở về Washington sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Chiếc Không lực Một mới là máy bay Boeing 747-8 do Hoàng gia Qatar trao tặng Mỹ vào năm 2025, với giá trị ước tính khoảng 400 triệu USD .

Món quà này từng gây tranh cãi tại Washington khi nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng việc tiếp nhận máy bay từ một chính phủ nước ngoài có thể làm dấy lên những vấn đề liên quan đến Hiến pháp Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh tiếp nhận và cải tạo máy bay để đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh và kỹ thuật trước khi đưa vào phục vụ với tư cách chuyên cơ tổng thống.

Đây được xem là mẫu Không lực Một "chuyển tiếp", thay thế chiếc Boeing 747-200 đã phục vụ sáu đời tổng thống Mỹ kể từ thời cựu Tổng thống George H. W. Bush, trong khi Washington chờ hoàn thiện thế hệ Không lực Một mới.

Ông Trump lần đầu sử dụng chiếc máy bay này trong chuyến công du tới bang North Dakota hôm 1/7.

Trong cuộc trao đổi với báo giới trên máy bay, Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận ông "luôn phải đối mặt với các mối đe dọa đáng tin cậy từ Iran", song không xác nhận liệu có xuất hiện mối đe dọa mới nào trong ngày 8/7 hay không, CNN cho biết.

Khi được hỏi vì sao các phóng viên được yêu cầu kéo rèm che cửa sổ trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Anh, ông Trump cho rằng đó có thể là biện pháp phòng ngừa trước các nguy cơ an ninh, đồng thời nói đùa: "Nếu tôi gặp chuyện thì các vị cũng vậy".