Ông Trump: Iran sẽ phải 'lãnh đòn' sau vụ phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng khi Tổng thống Donald Trump dọa đáp trả quyết liệt sau vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, còn Tehran lên án các cuộc không kích tại Iraq.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ. Theo Washington, toàn bộ số tên lửa đã bị các hệ thống phòng không của Mỹ đánh chặn.

"Chúng tôi sẽ đánh họ tơi tả. Iran sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News sáng 29/7 (giờ Mỹ).

Ông Trump cũng cho biết Washington đã phối hợp với chính phủ Iraq trước khi Mỹ và Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite được Iran hậu thuẫn tại Iraq.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi các nhóm vũ trang này là "mối nguy đối với thế giới", đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực, theo CNN.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc không kích do Mỹ và Saudi Arabia tiến hành tại Iraq, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 32 người bị thương, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim.

Trong tuyên bố được Tasnim đăng tải trên Telegram, Bộ Ngoại giao Iran tái khẳng định sự ủng hộ đối với Iraq, đồng thời quy trách nhiệm cho "chính quyền hiếu chiến của Mỹ" và các đồng minh về các cuộc tấn công này.

Trước đó cùng ngày, Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành không kích nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Nam Iraq nhằm đáp trả các vụ tấn công của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn nhằm vào lực lượng Mỹ và các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia.

Theo Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) - liên minh dân quân thân Iran tại Iraq - các đợt không kích đã nhắm vào những địa điểm hậu cần và kho vũ khí, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Tổng thống Iraq Nizar Amidi cũng lên án các cuộc tấn công, gọi đây là hành động "không thể chấp nhận" và là "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq", trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.