Nhân chứng kể phút 'mặt đất như sống dậy' trong trận động đất Nhật Bản

Nhân chứng tại Kumamoto kể lại khoảnh khắc văn phòng rung lắc dữ dội, mặt đường nứt gãy và bệnh viện quá tải sau trận động đất 7,1 độ làm rung chuyển miền nam Nhật Bản.

Tiếng còi báo động dồn dập, bàn ghế đổ ngổn ngang, nước từ hệ thống chữa cháy tràn xuống khắp văn phòng, còn ngoài đường, mặt đất nứt gãy khiến nhiều phương tiện phải dừng lại. Chỉ trong vài chục giây, trận động đất mạnh 7,1 độ đã biến một buổi chiều bình thường ở Kumamoto thành khung cảnh hỗn loạn.

Giữa lúc lực lượng cứu hộ chạy đua khắc phục hậu quả, những người sống sót bắt đầu kể lại khoảnh khắc họ tưởng như các tòa nhà sẽ đổ sập, bệnh viện rơi vào cảnh quá tải và cả thành phố chìm trong mất điện, dư chấn liên tiếp.

"Mặt đất như đang sống"

"Tòa nhà rung lắc dữ dội. Tôi chỉ nghĩ nó sắp đổ xuống", chị Chiharu Hara, 35 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận động đất mạnh 7,1 độ làm rung chuyển tỉnh Kumamoto chiều 28/7.

Làm việc tại một văn phòng ở Kumamoto, chị Hara cho biết mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong vài giây, cả tòa nhà nghiêng ngả dữ dội, khiến toàn bộ nhân viên hoảng loạn.

"Văn phòng lắc mạnh từ bên này sang bên kia. Tôi thực sự sợ tòa nhà sẽ sụp đổ. Mọi người đều hoảng hốt", chị kể.

Những hình ảnh được xác thực cho thấy xe tải, cột đèn và đèn tín hiệu giao thông rung lắc dữ dội trong khoảng 20 giây. Trên nhiều tuyến đường, mặt đường bị nứt gãy và đội lên, buộc các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh các đoạn hư hỏng.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh văn phòng của công ty tuyển dụng Think Garbage chìm trong hỗn loạn. Bàn ghế đổ ngổn ngang, máy tính rơi khỏi bàn, giấy tờ văng khắp nơi, trong khi hệ thống chữa cháy tự động bất ngờ kích hoạt, phun nước xối xả khắp căn phòng, theo CNN.

'Tưởng như không kích': Nhân chứng kể phút động đất ở Nhật Bàn ghế đổ sập, máy tính rơi vỡ, nước từ hệ thống chữa cháy tràn khắp văn phòng sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại Nhật Bản ngày 28/7. Người sáng lập một công ty ở Kumamoto cho biết khung cảnh hỗn loạn khiến ông liên tưởng đến một cuộc không kích, khi nhân viên hốt hoảng tìm chỗ trú rồi vội vã sơ tán khỏi tòa nhà.

Ông Tsunetaka Hioki, nhà sáng lập công ty, cho biết thiệt hại bên trong văn phòng là rất lớn.

"Chúng tôi chui xuống gầm bàn như trong các cuộc không kích. Nhưng lần này cảm giác rất khác, mặt đất như đang sống và liên tục trồi lên từ bên dưới", ông viết trên mạng xã hội.

Bệnh viện quá tải, thành phố chìm trong cảnh mất điện

Động đất khiến nhiều tuyến đường tại Kumamoto bị phong tỏa, trong khi toàn bộ tuyến tàu cao tốc Shinkansen đi qua khu vực phải tạm ngừng hoạt động. Sân bay Kumamoto cũng đóng cửa nhiều giờ trước khi hoạt động trở lại vào tối cùng ngày.

Theo NHK, ít nhất hai bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50 nạn nhân mỗi cơ sở chỉ trong vài giờ sau động đất.

"Mọi người liên tục được đưa đến trong tình trạng bỏng hoặc gãy xương do bị các vật thể đè trúng. Xe cứu thương không ngừng chở bệnh nhân đến", một nhân viên bệnh viện cho biết.

Bản thân các cơ sở y tế cũng gặp khó khăn khi nước rò rỉ từ trần nhà, hệ thống điện bị hư hỏng và nguồn điện bị gián đoạn.

Tình trạng mất điện diện rộng khiến nhiều bệnh viện phải chạy đua với thời gian để bảo vệ bệnh nhân giữa đợt nắng nóng mùa hè.

"Khung cảnh giờ chẳng khác nào một bệnh viện trong vùng chiến sự", quản lý Bệnh viện Kumamoto Minami nói với NHK. Bệnh viện này đang gấp rút tìm nơi tiếp nhận bệnh nhân nhưng chưa biết liệu các cơ sở khác còn đủ khả năng hay không.

Tại Bệnh viện Sakurajyuji Kumamoto Uki, nơi điều trị nhiều bệnh nhân cao tuổi, hệ thống điều hòa hoạt động chập chờn trong bối cảnh nhiệt độ dự kiến lên gần 33 độ C. Một số bệnh nhân đã xuất hiện các triệu chứng nghi do sốc nhiệt.

Đài NHK cũng cho biết khoảng 10 người bị thương tại một viện dưỡng lão trong khu vực.

Theo Công ty Điện lực Kyushu, khoảng 45.000 hộ gia đình và cơ sở bị mất điện sau trận động đất. Thủ tướng Takaichi Sanae xác nhận giới chức đã ghi nhận các thiệt hại về người, hỏa hoạn, nhà cửa, đường sá cùng tình trạng mất điện, mất nước trên diện rộng.

Để hỗ trợ khắc phục hậu quả, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã huy động khoảng 3.600 binh sĩ cùng 20 máy bay tham gia tìm kiếm cứu nạn và đánh giá thiệt hại từ trên không.

Động đất khiến lâu đài hơn 400 năm tuổi ở Nhật hư hại Trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto ngày 28/7 khiến một phần tường đá của lâu đài Kumamoto, công trình lịch sử nổi tiếng hàng trăm năm tuổi và là biểu tượng của Nhật Bản, bị sập.

Các video được xác thực trên mạng xã hội cũng ghi lại cảnh một phần tường của lâu đài Kumamoto - di tích lịch sử hàng trăm năm tuổi - bị sập sau trận động đất.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản cho biết chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân. Ba lò phản ứng đang vận hành trong khu vực vẫn hoạt động bình thường.

Nỗi ám ảnh mang tên "Vành đai lửa"

Khoảng 30 phút sau trận động đất chính, các dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra.

Một phóng viên NHK đội mũ bảo hộ tường thuật trực tiếp cho biết tòa soạn rung lắc mạnh đến mức nhiều người không thể đứng vững.

"Tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà rất nhiều người lúc này vẫn còn tim đập rất nhanh", người này nói trên sóng truyền hình.

Các tòa nhà bị đổ sập, đường sá đứt gãy sau trận động đất ngày 28/7 tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Đối với người dân Kumamoto, ký ức về thảm họa năm 2016 dường như chưa bao giờ phai nhạt. Khi đó, hai trận động đất liên tiếp mạnh 6,5 và 7,3 độ xảy ra chỉ cách nhau hai ngày, cướp đi sinh mạng của 273 người và làm hơn 2.800 người bị thương.

Nhật Bản nằm trên giao điểm của bốn mảng kiến tạo lớn thuộc "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Quốc gia hơn 125 triệu dân này hứng chịu hàng trăm trận động đất mỗi năm và chiếm khoảng 18% số trận động đất trên toàn cầu.

Phần lớn các trận động đất có cường độ nhỏ, song khi tâm chấn nằm gần khu dân cư hoặc ở độ sâu nông, sức tàn phá có thể rất lớn.

Nỗi ám ảnh lớn nhất vẫn là trận đại động đất 9 độ ngoài khơi đông bắc Nhật Bản năm 2011. Thảm họa này đã kích hoạt sóng thần khiến khoảng 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích, đồng thời gây ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy Fukushima - một trong những thảm họa hạt nhân lớn nhất trong lịch sử hiện đại.