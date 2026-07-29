Bộ Ngoại giao thông tin tình hình người Việt sau động đất ở Nhật Bản

Sau trận động đất 7,1 độ chiều 28/7, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã triển khai công tác bảo hộ công dân. Đến nay, chưa ghi nhận người Việt bị ảnh hưởng.

Trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) bị sập một phần trong trận động đất xảy ra vào chiều 28/7. Ảnh: Reuters.

Lúc 16h27 ngày 28/7, trận động đất có cường độ 7,1 độ đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, gây ra thiệt hại về người và của. Ngay sau khi xảy ra trận động đất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại thông qua Ban Quốc tế tại các tỉnh Kumamoto, Kagoshima, Oita, Miyazaki cũng như các hội đoàn người Việt Nam trong khu vực.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã nắm được tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ kịp thời đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa xảy ra. Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị thương vong.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, thông qua các hội đoàn người Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Kumamoto (khu vực Thành phố Uki và thị trấn Hikawa, tâm chấn của trận động đất), các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã gửi lời thăm hỏi, động viên bà con giữ bình tĩnh, tuyệt đối tuân thủ và chấp hành các hướng dẫn của chính quyền địa phương trong việc sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục liên hệ và giữ liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam.

Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát diễn tiến tình hình, để kịp thời bảo hộ những trường hợp công dân Việt Nam gặp nạn, hỗ trợ những yêu cầu khẩn cấp.

Công dân Việt Nam trong trường hợp khó khăn đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +818039846668 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao + 84 981 84 84 84 để được hỗ trợ khẩn cấp.

Động đất ở Nhật làm sập trung tâm thương mại, hàng chục người mắc kẹt Nhiều người được cho là đang mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra lúc 16h27 chiều 28/7 trên đảo Kyushu, với tâm chấn nằm trong đất liền.