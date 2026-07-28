265 cặp đôi nên duyên nhờ ứng dụng hẹn hò của chính quyền Tokyo

Đã có 265 cặp đôi đi đến hôn nhân sau khi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) do chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ra mắt vào năm 2024.

Ứng dụng Tokyo Enmusubi có quy trình sàng lọc kỹ lưỡng với người đăng ký tham gia. Ảnh: Shutterstock.

Theo Japan Times, ứng dụng Tokyo Enmusubi chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2024 sau khi một cuộc khảo sát cho thấy khoảng 70% người có mong muốn kết hôn không chủ động tham gia các hoạt động mai mối.

Để khắc phục tâm lý e ngại này và bảo đảm chỉ những người thực sự nghiêm túc với hôn nhân tham gia, người đăng ký phải chứng minh mình đang độc thân, vượt qua một cuộc phỏng vấn trực tuyến và đáp ứng một số yêu cầu xác minh khác.

Theo số liệu do chính quyền Tokyo công bố trong tháng này, đến ngày 30/6, ứng dụng thu hút khoảng 36.000 hồ sơ đăng ký. Sau quá trình sàng lọc, 16.000 người được chấp nhận tham gia. Trong số đó, 760 cặp đôi đang hẹn hò và 265 cặp đã kết hôn.

Chính quyền Tokyo cũng chia sẻ câu chuyện của một người dùng mang bí danh "Turtle". Người phụ nữ này cho biết cô tìm đến ứng dụng như "cơ hội cuối cùng" khi sắp bước sang tuổi 40.

"Sau vài lần xem mắt, tôi gặp chồng mình vào cuối tháng 8/2025. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc từ giữa tháng 9 và đến cuối tháng 12, tôi nhận lời cầu hôn của anh ấy", cô kể.

Một người dùng khác với bí danh "Skytree" nói: "AI sẽ hiển thị mức độ tương thích giữa bạn và những người được hệ thống giới thiệu theo ba cấp độ. Vì vậy, ngay cả khi còn phân vân có nên gặp ai đó hay không, mức độ tương thích cao cũng sẽ tiếp thêm động lực cho bạn".

"Chỉ số tương thích AI giữa tôi và bạn gái đạt mức tuyệt đối", người này nói thêm.

Ứng dụng Tokyo Enmusubi ra đời nhằm góp phần cải thiện tình trạng tỷ lệ sinh thấp tại Nhật Bản.

Theo số liệu được công bố hồi tháng 6, số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản trong năm 2025 có cha mẹ đều là công dân Nhật là 671.236 trẻ, mức thấp kỷ lục mới và là năm thứ 10 liên tiếp số ca sinh giảm.

Trong khi đó, số người qua đời lên tới 1,6 triệu, cao gấp hơn hai lần số trẻ được sinh ra. Tỷ suất sinh tiếp tục giảm 0,01 điểm, xuống còn 1,14, dù số lượng các cuộc hôn nhân ghi nhận mức tăng nhẹ, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.