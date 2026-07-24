Nhật Bản sáng tạo từ mới để cảnh báo nắng nóng kỷ lục

Đối mặt các đợt nắng nóng dữ dội và số ca say nắng tăng kỷ lục, Nhật Bản lần đầu sử dụng thuật ngữ "kokushobi" dành cho những ngày nhiệt độ từ 40 độ C trở lên.

Nhật Bản đang trải qua những mùa hè ngày càng khắc nghiệt trong những năm gần đây. Ảnh: Reuters.

Nhật Bản lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ kokushobi, có nghĩa là "ngày nắng nóng khắc nghiệt", sau khi nhiệt độ tại nhiều khu vực chạm ngưỡng 40 độ C. Giới chức nước này kỳ vọng cách gọi mới sẽ giúp người dân nhận thức rõ hơn về mức độ nguy hiểm của thời tiết cực đoan trong bối cảnh các đợt nắng nóng ngày càng nghiêm trọng.

Năm ngoái, Nhật Bản ghi nhận số ca say nắng cao kỷ lục khi ngày càng nhiều địa phương lập đỉnh nhiệt mới, bất chấp các cảnh báo liên tục từ cơ quan khí tượng và y tế.

Đầu năm nay, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) tổ chức một cuộc bình chọn trên toàn quốc để tìm tên gọi dành riêng cho những ngày nhiệt độ từ 40 độ C trở lên, nhằm nhấn mạnh rằng đây là ngưỡng thời tiết đặc biệt nguy hiểm và người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Thuật ngữ kokushobi đã giành hơn 40% số phiếu bầu, vượt qua nhiều lựa chọn khác như "ngày nóng nguy hiểm", "ngày đổ mồ hôi" hay "ngày phòng xông hơi", New York Times cho biết.

Ngày 21/7, thuật ngữ này được sử dụng lần đầu tiên sau khi ba thành phố ở miền Trung Nhật Bản ghi nhận mức nhiệt 40 độ C - lần đầu tiên trong năm nay cả nước xuất hiện ngưỡng nhiệt này.

Theo ông Taro Kawasato, Phó giám đốc Ban Dự báo Khí hậu thuộc JMA, việc chỉ công bố con số nhiệt độ đôi khi không đủ sức cảnh báo vì mỗi người cảm nhận khác nhau. "Chỉ cần nghe cụm từ 'ngày nắng nóng khắc nghiệt', người dân sẽ dễ hình dung mức độ nguy hiểm hơn và nhận thức rằng hôm nay là ngày cần đặc biệt thận trọng", ông nói.

Tại thành phố Kuwana (tỉnh Mie), nhiệt độ lên tới 40,6 độ C trong chiều 22/7, mức cao nhất từng được ghi nhận tại địa phương này. Nhiệt độ cũng đạt 40,1 độ C ở thành phố Mino (tỉnh Gifu) và Hamamatsu (tỉnh Shizuoka), trong khi thành phố Tajimi (tỉnh Gifu) chạm ngưỡng 40 độ C, theo Japan Times.

Tại chùa Sensoji ở Tokyo vào ngày 21/7 - ngày một số khu vực ở Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ ít nhất khoảng 40 độ C. Ảnh: Reuters.

Trước tình hình trên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã phát cảnh báo nguy cơ say nắng trên diện rộng và dự báo đây là ngày thứ hai liên tiếp cả nước ghi nhận điều kiện thời tiết thuộc nhóm kokushobi.

Giới chức khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời gian dài, sử dụng điều hòa nhiệt độ, uống đủ nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt.

Nhật Bản đang chứng kiến các mùa hè ngày càng khắc nghiệt hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Năm ngoái, nước này ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử là 41,8 độ C.

Ngay cả trước khi đợt nắng nóng cực đoan trong tuần này xuất hiện, 4.580 người đã phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ ngày 6 đến 12/7, trong đó 7 người tử vong, theo số liệu mới nhất của Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản.

Nhật Bản không phải quốc gia duy nhất tìm kiếm những cách diễn đạt mới để truyền tải mức độ nguy hiểm của các đợt nắng nóng.

Ở Trung Quốc, truyền thông những năm gần đây cũng sử dụng nhiều cách diễn đạt sinh động để mô tả mùa hè. Báo chí Đài Loan ví thời tiết như "phòng xông hơi", còn người dân thì "bị nướng như khoai lang".

Tại thành phố Thâm Quyến, giới chức y tế từng mô tả đợt nắng đầu tháng 7 là chuyển sang "chế độ lò nướng". Trong thời gian này, có 62 người phải gọi xe cấp cứu vì say nắng, trong đó 2 người tử vong.