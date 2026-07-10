Tây Âu nóng nhất lịch sử, Pháp phải dừng lò phản ứng hạt nhân

Một lò phản ứng hạt nhân tại Pháp phải tạm dừng vì nhiệt độ sông quá cao, khi Tây Âu vừa ghi nhận tháng 6 nóng nhất lịch sử và hàng nghìn người tử vong liên quan đến nắng nóng.

Người dân giải nhiệt giữa những tia nước tại công viên Madrid Rio trong đợt nắng nóng ở Madrid (Tây Ban Nha) ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Golfech, gần thành phố Toulouse (Pháp), đã phải tạm ngừng hoạt động do đợt nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ nước sông Garonne tăng cao, Guardian đưa tin.

Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) cho biết điều kiện thời tiết trong những ngày qua đã khiến nhiệt độ sông Garonne tăng đáng kể và dự kiến đạt khoảng 28 độ C trong ngày 9/7. Việc dừng lò phản ứng nhằm bảo đảm an toàn vận hành và tuân thủ các quy định về môi trường. Lò phản ứng thứ hai của nhà máy hiện cũng đang tạm ngừng để bảo trì.

Đợt nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở Tây Âu. Tại Tây Ban Nha, Barcelona ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong 112 năm với 40,7 độ C, trong khi một số địa phương khác chạm ngưỡng 44 độ C.

Ở Pháp, nhiều khu vực vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cấp màu cam. Nhiệt độ dự báo lên tới 38 độ C tại Bordeaux và Perpignan, 37 độ C ở Nantes và khoảng 35 độ C tại Paris.

Miền Bắc Italy cũng đối mặt thời tiết oi bức với nền nhiệt khoảng 36 độ C tại Florence và Bologna. Trong khi đó, thủ đô London của Anh được dự báo tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng với nhiệt độ lên tới 34 độ C.

Nhà máy điện hạt nhân Golfech đã ngừng hoạt động ở tây nam nước Pháp. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/7, Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu xác nhận Tây Âu vừa trải qua tháng 6 nóng nhất kể từ khi có số liệu quan trắc, sau đợt nắng nóng cực đoan cuối tháng khiến nhiều kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ, làm gián đoạn nguồn điện và buộc nhiều trường học phải đóng cửa.

Trên phạm vi toàn cầu, tháng 6/2026 là tháng 6 nóng thứ hai từng được ghi nhận. Đồng thời, nhiệt độ bề mặt đại dương trong tháng 6 cũng đạt mức cao nhất trong lịch sử quan trắc.

Theo C3S, nhiệt độ trung bình tại Tây Âu trong tháng 6 đạt 20,74 độ C, cao hơn hơn 3 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Khu vực Tây Âu theo định nghĩa của Copernicus bao gồm Tây Ban Nha, Anh, Italy, Đức và một phần lãnh thổ Áo.

Đây là đợt nắng nóng dữ dội thứ ba liên tiếp chỉ trong vòng ba tháng tại khu vực này. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hiện tiếp tục hứng chịu thêm một đợt nắng nóng mới trong tuần này.

"Tháng 6/2026 một lần nữa cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn ra sâu sắc như thế nào. Hệ quả là các đợt nắng nóng ngày càng dữ dội hơn, đại dương tiếp tục ấm lên và rủi ro đối với con người, hệ sinh thái cũng như cơ sở hạ tầng ngày càng gia tăng tại châu Âu và nhiều nơi trên thế giới", bà Samantha Burgess, phụ trách chiến lược tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Hạn vừa châu Âu, nhận định.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, đợt nắng nóng trong tháng 6 đã khiến hơn 4.700 người tử vong vượt mức trung bình tại Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan. Con số thực tế trên toàn châu Âu được cho là còn cao hơn. Thời tiết cực đoan cũng làm bùng phát nhiều vụ cháy rừng tại bán đảo Iberia và Pháp, đồng thời khiến tình trạng hạn hán thêm nghiêm trọng.

Copernicus cho biết nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu đạt mức kỷ lục trong tháng 6 còn chịu tác động từ nhiều yếu tố khác, trong đó có sự hình thành của hiện tượng El Nino mạnh trên Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học sau đợt nắng nóng khẳng định El Nino không phải nguyên nhân chính gây ra đợt nắng nóng ở châu Âu, trong khi biến đổi khí hậu đóng vai trò rõ rệt trong việc làm gia tăng mức độ khắc nghiệt của hiện tượng thời tiết cực đoan này.