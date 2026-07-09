WHO cảnh báo châu Âu về ‘nhiều tuần chết chóc’ khi nắng nóng quay lại

Cảnh báo của WHO làm dấy lên những lo ngại mới về sức khỏe cộng đồng, hệ thống năng lượng và nguy cơ cháy rừng trên khắp châu Âu.

Người dân giải nhiệt tại một đài phun nước trong đợt nắng nóng ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 7/7. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo châu Âu có thể phải đối mặt với “nhiều tuần lễ chết chóc hơn” khi một đợt nắng nóng gay gắt khác đang hình thành trên Đại Tây Dương, theo hãng tin Reuters.

WHO cũng cảnh báo một số nhóm dễ bị tổn thương nhất, gồm người sống trong viện dưỡng lão, người vô gia cư và người cao tuổi sống một mình, vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ và nhất quán với các biện pháp hỗ trợ trong những đợt nắng nóng cực đoan.

Theo dự báo, trong những ngày tới, nhiệt độ tại Bồ Đào Nha và miền nam Tây Ban Nha có thể lên tới 43 độ C, còn Tây Âu chuẩn bị bước vào một đợt nắng nóng cực đoan mới sau đợt nắng nóng phá kỷ lục hồi tháng 6.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge đã chủ trì một cuộc họp khẩn vào ngày 7/7 với đại diện của 41 quốc gia trong khu vực, cùng Ủy ban châu Âu và các tổ chức xã hội dân sự, nhằm đánh giá những bài học rút ra từ đợt nắng nóng vừa qua và thảo luận công tác chuẩn bị cho đợt nắng nóng tiếp theo.

Ông Kluge cho biết các quốc gia đã có kế hoạch ứng phó với nắng nóng đã phản ứng nhanh hơn và bảo vệ người dân tốt hơn trong đợt nắng nóng hồi tháng 6. Tuy nhiên, hiện chưa đến một nửa số quốc gia thành viên WHO tại châu Âu có kế hoạch này.

“Hiện nay, công việc tập trung vào hai nhiệm vụ: khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong những tuần gần đây trước khi đợt nắng nóng tiếp theo ập đến, đồng thời xây dựng một hệ thống y tế không chỉ có khả năng ứng phó nắng nóng cực đoan mà còn chủ động sẵn sàng đối mặt với tình huống này", ông Kluge nói.

Các chuyên gia nhận định đợt nắng nóng diễn ra từ 20 đến 28/6 là đợt nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Nhiệt độ cực đoan đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất điện, gây hư hại cơ sở hạ tầng và tạo thêm áp lực lên các hệ thống y tế vốn đã căng thẳng trong mùa hè.

Theo các nhà khoa học, cường độ của đợt nắng nóng này gần như chắc chắn là hệ quả của biến đổi khí hậu, trong bối cảnh châu Âu đang nóng lên nhanh hơn nhiều khu vực khác trên thế giới. Trong đợt nắng nóng vừa qua, nhiệt độ tại một số nơi ở châu lục đã chạm ngưỡng 40 độ C.

Pháp, Hà Lan và Bỉ ghi nhận khoảng 3.700 người tử vong trong đợt nắng nóng, cao hơn mức thông thường. Tuy nhiên, giới chức cho biết đây mới chỉ là số liệu sơ bộ và có thể còn tăng khi có thêm dữ liệu.