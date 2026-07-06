Nắng nóng khắc nghiệt ở Mỹ, 25 người tử vong

Đợt nắng nóng kéo dài tại Mỹ đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Hơn 140 triệu người vẫn trong vùng cảnh báo với nhiệt độ trên 38 độ C tại hơn 20 bang.

Người dân tránh nắng bên ngoài Hội chợ Great American State Fair nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 4/7. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng nguy hiểm đang hoành hành tại nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ, tờ Guardian đưa tin ngày 5/7.

Khi một vòm nhiệt khổng lồ bao trùm nửa phía đông Mỹ, tình trạng nắng nóng cực đoan đã ảnh hưởng hàng triệu người trong những ngày trước và sau dịp kỷ niệm Quốc khánh 4/7. Hơn 20 bang ghi nhận nhiệt độ vượt 38°C.

Đến ngày 5/7, hơn 140 triệu người trên khắp nước Mỹ vẫn ở trong khu vực đang được cảnh báo nắng nóng.

Giới chức bang New Jersey cho rằng nắng nóng cực đoan là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của 22 người tại 10 hạt, chủ yếu ở khu vực trung và bắc bang. Theo các quan chức, nhiều nạn nhân được phát hiện trong những ngôi nhà không có điều hòa, bên ngoài nơi ở, trên đường phố hoặc trong các ôtô đang đỗ.

Ca tử vong đầu tiên được ghi nhận vào ngày 2/7 và phần lớn nạn nhân ở độ tuổi từ 30 đến ngoài 80.

"Đây không phải là một đợt nắng nóng mùa hè thông thường. Mức nhiệt như vậy có thể nhanh chóng đe dọa tính mạng con người và động vật ở mọi lứa tuổi", theo tuyên bố của Sở Y tế Công cộng bang New Jersey.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết khối không khí mát từ phía bắc sẽ tràn xuống trong những ngày tới, giúp hạ bớt mức nhiệt cực đoan tại một số khu vực trong vùng, trong đó có bang New Jersey.

Tại nơi khác, hạt Cook thuộc bang Illinois cũng ghi nhận một trường hợp tử vong liên quan nắng nóng, bà Natalia Derevyanny, người phát ngôn của chính quyền địa phương, nói với đài NBC News. Nguyên nhân tử vong được xác định là bệnh tim mạch, trong đó tình trạng căng thẳng do nắng nóng khiến bệnh trầm trọng hơn.

Giới chức bang Mississippi cho biết hạt Hinds ghi nhận trường hợp ông Mitchell Ray Cooley, 74 tuổi, tử vong do tiếp xúc với nhiệt độ quá cao vào ngày 2/7. Theo nhân viên điều tra tử thi của hạt Hinds, ông Cooley từng được thông báo mất tích và thi thể của ông được tìm thấy vào ngày hôm sau ở phía sau một trạm xăng.

"Ông Cooley mắc một bệnh lý làm suy giảm khả năng phán đoán. Dựa trên kết quả điều tra, khám nghiệm hiện trường và quá trình đánh giá sau đó, nguyên nhân tử vong được xác định là do phơi nhiễm với nắng nóng liên quan điều kiện thời tiết. Đến thời điểm này, không có dấu hiệu nào cho thấy có hành vi phạm tội", Văn phòng Điều tra viên Tử thi cho biết.

Trong khi đó, ngày 27/6, bà Martha Irene Van Egmond, 83 tuổi, đã qua đời tại thị trấn Bolton, bang Mississippi, sau khi bị ngã trong vườn. Khi chồng bà là ông Rick Van Egmond cố gắng đỡ vợ đứng dậy, ông cũng bị ngã. Hai vợ chồng không thể tự đứng lên và phải nằm giữa trời nắng nóng suốt nhiều giờ.

Ông Rick cho biết hai vợ chồng đã nhiều lần kêu cứu và cuối cùng có hai người đàn ông từ một khu chung cư gần đó chạy đến giúp. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn đối với bà Martha. Ông nói với đài tin tức địa phương WAPT rằng bà ra đi giữa những khóm hoa, trong lúc đang làm điều mình yêu thích.

Theo WAPT, ông Jeramiah Howard, Trưởng bộ phận điều tra tử vong của hạt Hinds, nhận định nguyên nhân khiến bà Martha tử vong là do nắng nóng kết hợp với tuổi cao.