Mỹ hủy hàng loạt sự kiện mừng Quốc khánh vì chỉ số nhiệt 46°C

Tác động của "vòm nhiệt" gây nắng nóng cực đoan tại Mỹ đã làm đảo lộn các hoạt động mừng Quốc khánh 4/7.

Người dân tìm đến làn nước phun để tránh cái nóng gay gắt. Ảnh: Reuters.

Ngày 3/7, một đợt nắng nóng nguy hiểm đã làm đảo lộn các hoạt động mừng Quốc khánh Mỹ (4/7) tại nhiều khu vực miền Trung và miền Đông nước này, buộc giới chức tại thủ đô Washington cùng nhiều nơi khác phải hủy hoặc hoãn các hoạt động kỷ niệm, theo hãng tin Reuters.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, hơn 185 triệu người (chiếm hơn một nửa dân số) nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng trong ngày 3/7. Chỉ số nhiệt tại một số khu vực có thể lên tới khoảng 46°C, trong khi nhiều thành phố ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục.

Nền nhiệt kỷ lục này đã lan từ khu vực Trung Tây sang miền Đông nước Mỹ từ đầu tuần do sự hình thành của một hệ thống áp cao được gọi là "vòm nhiệt", khiến không khí nóng và độ ẩm cao bị giữ lại trên một khu vực trong thời gian dài.

Trước tình hình đó, các cuộc diễu hành vốn thường diễn ra vào buổi chiều là những sự kiện bị hủy bỏ nhiều nhất, trong khi màn bắn pháo hoa và các buổi hòa nhạc buổi tối vẫn được kỳ vọng diễn ra theo kế hoạch.

Một trong những sự kiện lớn bị ảnh hưởng là Hội chợ Các bang nước Mỹ (Great American State Fair) trên Đại lộ Quốc gia ở thủ đô Washington, D.C. - một trong những điểm nhấn trong kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Du khách làm mát bằng quạt cầm tay tại Đài tưởng niệm Lincoln trong đợt nắng nóng ở thủ đô Washington,D.C., Mỹ, ngày 1/7. Ảnh: Reuters.

Hội chợ được tổ chức để giới thiệu đầy đủ 50 bang, đã phải tạm đóng cửa vào chiều 3/7 khi nhiệt độ lên tới khoảng 38°C, trước khi mở cửa trở lại vào cuối ngày.

Ban tổ chức chia sẻ trên mạng xã hội: "An toàn và sức khỏe của khách tham quan, tình nguyện viên, nghệ sĩ, các đơn vị kinh doanh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Điều kiện thời tiết được kỳ vọng sẽ cải thiện vào cuối ngày".

Tại Philadelphia, nơi Tuyên ngôn Độc lập được ký kết, thời tiết nắng nóng cực đoan cũng buộc ban tổ chức phải hủy cuộc diễu hành trưa ngày 3/7. Đây vốn là sự kiện được kỳ vọng sẽ là một trong những cuộc diễu hành lớn nhất trong lịch sử thành phố với sự tham gia của hơn 50 ban nhạc và khoảng 20 xe hoa.

Tương tự, thị trấn Norristown thuộc bang Pennsylvania cũng phải thông báo hủy hoạt động này.

"Cuộc diễu hành là một trong những truyền thống được cộng đồng chúng tôi yêu quý nhất, và chúng tôi rất tiếc khi phải hủy bỏ, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Tuy nhiên, trước dự báo nắng nóng nguy hiểm, sự an toàn của các gia đình, người tham gia và lực lượng ứng cứu khẩn cấp phải được đặt lên hàng đầu", bà Jayne Musonye, quyền quản lý chính quyền đô thị của thị trấn, nói.

Không chỉ làm gián đoạn các sự kiện, nắng nóng gay gắt còn gây sức ép lớn lên hệ thống năng lượng. PJM, đơn vị vận hành lưới điện lớn nhất nước Mỹ (phục vụ khoảng 67 triệu người tại khu vực Trung Đại Tây Dương, miền Nam và Washington, D.C.), đã phải yêu cầu khách hàng tham gia chương trình tiết kiệm điện khẩn cấp để giảm mức tiêu thụ.

Biện pháp này nhằm ứng phó với tình trạng một số tổ máy phát điện ngừng hoạt động, các đường dây truyền tải quá tải và nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt.