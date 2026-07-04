Pháp: Gần 9.000 người chết trong đợt đỉnh điểm nắng nóng

Giới chức Pháp cảnh báo số liệu hiện nay mới chỉ là sơ bộ và số người thiệt mạng có thể còn tăng.

Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo France) cho biết các mô hình dự báo ngày càng nghiêng về kịch bản xuất hiện một “giai đoạn nhiệt độ cao bất thường” trong tuần từ ngày 6-13/7, theo đó nền nhiệt có thể lên tới 38-40°C trên diện rộng. Ảnh: Người dân làm mát bên hệ thống phun sương hạ nhiệt ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo số liệu sơ bộ của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE) được đài BFMTV xem xét và công bố hôm 3/7, Pháp đã ghi nhận thêm 2.025 ca tử vong trong đợt nắng nóng khắc nghiệt xảy ra vào cuối tháng 6.

Tính chung, trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 28/6, Pháp có gần 9.000 ca tử vong được chứng nhận điện tử trên toàn quốc.

Mức gia tăng này trùng với giai đoạn đỉnh điểm của một đợt nắng nóng nghiêm trọng ảnh hưởng đến phần lớn lãnh thổ nước Pháp.

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 3/7, Bộ trưởng Y tế Pháp, Stéphanie Rist, cho biết các số liệu này vẫn chỉ mang tính sơ bộ do hệ thống chứng nhận tử vong điện tử chưa bao phủ toàn bộ các trường hợp tử vong được ghi nhận trên phạm vi cả nước.

Giới chức Pháp cảnh báo rằng cần thận trọng khi diễn giải các số liệu hiện tại, bởi chúng có thể chưa phản ánh đầy đủ tác động thực sự của đợt nắng nóng.

Theo các quan chức, giấy chứng nhận tử vong điện tử hiện chỉ chiếm khoảng 60% tổng số ca tử vong trên toàn quốc, mặc dù tỷ lệ bao phủ có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực.

Pháp đã trải qua nhiều ngày có nền nhiệt ở mức đặc biệt cao, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt quá 35°C.

Trong khi đó tại Đức, Viện Robert Koch (RKI) ước tính nước này đã ghi nhận hơn 800 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ ngày 6/4 đến ngày 21/6 khi đợt nắng nóng cực đoan cuối tháng 6 đã khiến nhiệt độ vượt 40 độ C tại một số khu vực.

Theo RKI, nhóm người cao tuổi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tính đến ngày 21/6, khoảng 500 người từ 85 tuổi trở lên tử vong liên quan đến nắng nóng. Nhóm 75 - 84 tuổi có khoảng 190 ca, nhóm 65 - 74 tuổi khoảng 80 ca và nhóm dưới 65 tuổi khoảng 40 ca.

Dữ liệu của RKI cho thấy phụ nữ tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng nhiều hơn nam giới, chủ yếu do phụ nữ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong các nhóm dân số cao tuổi. RKI cho biết tỷ lệ tử vong thường tăng rõ rệt trong các tuần mùa Hè có nhiệt độ trung bình trên 20 độ C.

Tuy nhiên, các con số hiện tại chưa phản ánh đầy đủ tác động của đợt nắng nóng gay gắt bắt đầu trên diện rộng sau ngày 21/6. Cuối tháng 6, Đức trải qua một giai đoạn nắng nóng kéo dài và đặc biệt khắc nghiệt, với nhiệt độ vượt 40 độ C ở một số địa phương, đồng thời ghi nhận nhiều kỷ lục nhiệt độ mới. Do đó, dự báo số liệu tuần tới sẽ cao hơn nhiều ước tính trên

Việc xác định tử vong do nắng nóng tương đối phức tạp, bởi nhiệt độ cao thường không được ghi trực tiếp là nguyên nhân tử vong cơ bản trong giấy chứng tử. Trong một số trường hợp như sốc nhiệt, tác động của nhiệt có thể trực tiếp gây tử vong.

Tuy nhiên, phần lớn trường hợp xuất phát từ sự kết hợp giữa phơi nhiễm nhiệt độ cao và các bệnh nền sẵn có. Trong các năm 2023, 2024 và 2025, Đức ghi nhận số ca tử vong liên quan đến nắng nóng dao động quanh mức 3.000 ca mỗi năm.

Nắng nóng cũng gây áp lực đáng kể đối với hệ thống y tế và nền kinh tế Đức. Trong giai đoạn 2004-2024, nắng nóng cực đoan khiến trung bình khoảng 1.400 người mỗi năm phải điều trị tại bệnh viện.