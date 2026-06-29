Nóng kỷ lục tại châu Âu làm chảy nhựa đường, đường sá biến dạng

Đợt nắng nóng tại châu Âu gây khủng hoảng đối với cơ sở hạ tầng. Nhiệt độ cao kéo dài làm mặt đường biến dạng, đường ray tàu điện cong vênh, hệ thống giao thông bị gián đoạn.

Xe điện tại thành phố Leipzig (Đức) phải dừng hoạt động vì nắng nóng làm chảy lớp vật liệu trám khe đường ray. Ảnh: German Press Agency.

Từ Pháp, Đức đến Italy, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Cộng hòa Czech và Vương quốc Anh, giới chức các nước đang phải tìm cách ứng phó với một trong những đợt nắng nóng đầu mùa hè nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo Times Now, các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mặt đường tại một số quốc gia châu Âu bị biến dạng dưới cái nóng gay gắt. Các đơn vị vận tải ra cảnh báo hành khách về nguy cơ gián đoạn hệ thống vận hành, bởi cơ sở hạ tầng đang phải chịu áp lực lớn vì thời tiết nắng nóng cực đoan.

Đợt nắng nóng khởi phát tại Tây Âu trước khi dịch chuyển sang Trung và Đông Âu, đã liên tiếp phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ tại nhiều quốc gia.

Đan Mạch ghi nhận ngày nóng nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc khí tượng vào năm 1874, với nhiệt độ 37 độ C tại Odum. Thụy Sĩ ghi nhận mức 38,8 độ C tại Basel, trong khi Cộng hòa Czech chứng kiến mức kỷ lục mới về nhiệt độ với mốc 40,8 độ C tại Doksany. Tại Anh, nhiệt độ có lúc lên tới 37,3 độ C, trở thành ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong tháng 6.

Cảnh sát Berlin huy động xe phun vòi rồng giải nhiệt cho đường phố Berlin đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng bao trùm nước Đức. Để ứng phó, cảnh sát Berlin đã điều xe phun vòi rồng đến một số khu vực công cộng để giảm nhiệt cho đường phố.

Theo DW, Đức là một trong những quốc gia chịu tác động rõ rệt nhất đối với hạ tầng giao thông. Trên tuyến cao tốc A2 bên ngoài Berlin, mặt đường nhựa nứt vỡ do nhiệt độ quá cao, buộc giới chức phải đóng đường khẩn cấp. Nhiều đoạn khác trên mạng lưới đường cao tốc cũng ghi nhận hư hại khi mặt đường xuống cấp do chịu đựng nắng nóng kéo dài.

Giao thông đường sắt cũng gặp nhiều khó khăn. Hãng đường sắt quốc gia Deutsche Bahn khuyến cáo người dân hạn chế các chuyến đi không cần thiết trong dịp cuối tuần, đồng thời cảnh báo nhiệt độ cao bất thường đang ảnh hưởng đến hệ thống đường ray, hệ thống tín hiệu và độ ổn định của toàn bộ mạng lưới đường sắt.

Theo Cơ quan Giao thông Leipzig, xe điện tại thành phố Leipzig phải ngừng hoạt động sáng 29/6, do đường ray và các thiết bị chuyển hướng bị hư hại bởi nắng nóng. Nhiệt độ cao khiến lớp vật liệu trám khe giữa nhựa đường và đường ray bị chảy, kết dính thành từng mảng ở nhiều khu vực trong mạng lưới. Tất cả các tuyến xe điện tại thành phố đều bị ảnh hưởng.

Người dân vui chơi dọc kênh đào Saint-Martin ở Paris trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao bao trùm nước Pháp. Ảnh: Reuters.

Theo France 24, tại Pháp, nhiều tuyến đường được ghi nhận bị mềm do nắng nóng kéo dài, trong khi các dịch vụ giao thông bị chậm trễ khi nhiệt độ vượt quá giới hạn vận hành thông thường của cơ sở hạ tầng.

Tác động của đợt nắng nóng không chỉ giới hạn ở lĩnh vực giao thông. Tại thành phố Dormagen của Đức, giới chức đã sơ tán hàng chục cư dân tại một viện dưỡng lão sau khi nhiệt độ trong tòa nhà tăng lên 35 độ C, gây ra nguy cơ đối với người cao tuổi.

Một cụ già sống tại đây đã qua đời, song giới chức cho biết hiện chưa thể xác định liệu cái chết của cụ già có liên quan trực tiếp đến nắng nóng hay không.

Tại Pháp, hệ thống y tế cũng chịu áp lực lớn. Các bệnh viện công ở Paris đã ghi nhận mốc 3.000 ca cấp cứu trong một ngày. Mốc này cao hơn khoảng 1/3 so với mức thông thường. Các bệnh viện cho biết các ca bệnh liên quan đến nắng nóng đang gia tăng mạnh.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt tại toàn bộ 38 bệnh viện công ở thủ đô Paris, sau khi số cuộc gọi đến các trung tâm điều phối cấp cứu tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước.