Vi khuẩn 'ăn thịt người' ở châu Âu có đáng lo ngại?

Khi đợt nắng nóng mùa Hè đẩy nhiệt độ nước biển lên mức cao kỷ lục, một loại "vi khuẩn ăn thịt người" ít được biết đến có thể đang phát triển mạnh ở các vùng biển ven biển châu Âu.

Người dân làm mát tại bãi biển ở Dubrovnik, Croatia khi làn sóng nhiệt đang bao trùm khu vực Balkan. Ảnh: THX/TTXVN

Nhiệt độ bề mặt biển gia tăng tạo ra điều kiện lý tưởng để một số loại vi khuẩn sinh sôi. Trong đó có Vibrio – loại vi khuẩn vốn tồn tại tự nhiên tại các vùng nước ven biển, nơi nước mặn và nước ngọt hòa lẫn.

Vibrio là gì?

Vibrio là loài vi khuẩn sống trong nước, phát triển mạnh ở vùng nước ôn đới và ấm áp với độ mặn vừa phải. Vi khuẩn này có thể gây bệnh vibriosis ở những người tiếp xúc với nước bị ô nhiễm hoặc ăn hải sản nhiễm khuẩn.

Vibriosis do nhiều loài vi khuẩn Vibrio gây ra, một số loài có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Hai chủng (V. cholerae O1 và V. cholerae O139) gây bệnh tả.

Triệu chứng bệnh rất khác nhau tùy thuộc vào đường lây truyền. Nếu nhiễm trùng do bơi lội trong vùng nước bị ô nhiễm, vi khuẩn Vibrio có thể gây nhiễm trùng tai và các bệnh về da khi tiếp xúc với vết thương hở, bao gồm sưng đỏ và đau.

Người dân làm mát tại bãi biển ở Dubrovnik, Croatia. Ảnh: THX/TTXVN

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu (ECDC) cảnh báo rằng vết thương nhiễm trùng không được điều trị có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm cân cơ hoại tử, nhiễm trùng máu và phải cắt cụt chi.

Hầu hết các chủng Vibrio đều vô hại, nhưng một số chủng, chẳng hạn như Vibrio vulnificus, được gọi là "vi khuẩn ăn thịt", có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và thậm chí tử vong trong những trường hợp hiếm gặp, đặc biệt là ở những người có vết thương hở hoặc hệ miễn dịch suy yếu, mắc các bệnh gan mãn tính.

Các rủi ro tiềm tàng

Theo ghi nhận của ECDC, mặc dù nhiễm trùng do vi khuẩn Vibrio vẫn tương đối hiếm ở châu Âu, nhưng một số quốc gia phía Bắc giáp biển Baltic đã ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm trong những năm gần đây. ECDC lưu ý điều này đặc biệt rõ rệt trong những mùa Hè có đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ nước cao.

Năm 2018, có 445 trường hợp được báo cáo, gấp 3 lần so với mức trung bình hàng năm là 126 trường hợp trong giai đoạn 2014 - 2017. ECDC khuyến cáo nên tránh ăn hải sản sống hoặc chưa chín kỹ, đặc biệt là hàu. Nên tránh bơi ở vùng nước lợ hoặc nước mặn nếu có vết thương hở hoặc sau khi xỏ khuyên gần đây.