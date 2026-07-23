Thẩm phán Mỹ ấn định ngày xét xử Tổng thống Venezuela

Ngày 22/7, Thẩm phán liên bang Mỹ đã ấn định ngày 1/6/2027 mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores với các cáo buộc buôn bán ma túy tại Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ và đưa tới New York, Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, ngày 22/7, ông Maduro và bà Flores mặc trang phục phạm nhân màu be, xuất hiện tại phiên điều trần kéo dài khoảng 20 phút ở Tòa án Liên bang quận Manhattan (Mỹ) do Thẩm phán Alvin Hellerstein chủ trì.

Thẩm phán liên bang Mỹ đã ấn định ngày 1/6/2027 sẽ mở phiên tòa xét xử ông Maduro và bà Flores.

Theo cáo trạng của phía Mỹ, vợ chồng ông Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại dinh thự ở thủ đô Caracas (Venezuela) trong cuộc đột kích quân sự vào đêm 3/1 theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau đó, hai người được đưa đến New York. Trước đó, họ đã bị truy tố với cáo buộc lợi dụng cương vị lãnh đạo quốc gia để tạo điều kiện cho các chuyến vận chuyển cocaine.

Ông Maduro và bà Flores đã bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố không nhận tội.

Đoàn xe được cho là chở ông Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores di chuyển đến Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan ở New York (Mỹ) ngày 22/7. Ảnh: Reuters.

Ngoài việc ấn định ngày mở phiên tòa, Thẩm phán Hellerstein cũng yêu cầu phía luật sư của ông Maduro nộp các kiến nghị đầu tiên đề nghị bác bỏ vụ án trước ngày 2/9, đồng thời ấn định phiên điều trần vào ngày 17/11 để xem xét các lập luận liên quan.

Luật sư Barry Pollack cho biết sẽ đề nghị tòa bác bỏ vụ án với lý do thân chủ của ông được hưởng quyền miễn trừ truy tố do là nguyên thủ của một quốc gia có chủ quyền.

Ông Maduro đang đối mặt với 4 cáo buộc hình sự nghiêm trọng, trong đó có âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Trong hồ sơ gửi tòa tối 21/7, cả các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Manhattan và nhóm luật sư bào chữa của ông Maduro đều thống nhất đề xuất bắt đầu phiên tòa vào tháng 6/2027.

"Tất cả các bên nhất trí rằng đây là một lộ trình thực tế. Chúng tôi không cho rằng sẽ có sự trì hoãn, nhưng nếu phát sinh vấn đề, chúng tôi sẽ thông báo với quý tòa", luật sư Pollack nói tại phiên điều trần ngày 22/7.

Sau phiên điều trần ngày 22/7, khi được lực lượng Cảnh sát Tư pháp Mỹ áp giải rời phòng xử án, ông Maduro đã vẫy tay về phía một người ngồi ở khu vực dành cho người tham dự phiên tòa, song không rõ đó là ai.

Ông Nicolas Maduro lãnh đạo Venezuela từ năm 2013 cho đến khi bị phía Mỹ đột kích và bắt giữ tại dinh thự riêng. Ông nói ràng mình bị bắt cóc, tự gọi mình là "tù binh chiến tranh" trong lần đầu ra tòa tại Mỹ vào ngày 5/1.

Kể từ khi ông Maduro bị bắt, Venezuela do Phó Tổng thống Delcy Rodriguez điều hành.