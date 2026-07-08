Việt Nam viện trợ gần 7,9 tỷ đồng giúp Venezuela sau động đất

Việt Nam quyết định viện trợ khẩn cấp 300.000 USD cho Venezuela nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất kép khiến hơn 3.500 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương.

Trận động đất kép ngày 24/6 gây hậu quả nặng nề tại Venenzuela. Ảnh: Reuters.

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24/6/2026 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD ( 7,9 tỷ đồng ) để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao.

Trước đó, Việt Nam đã cử đoàn cứu hộ, cứu nạn sang Venezuela tham gia tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả thảm họa.

Đến nay, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã đưa hàng chục thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát và bàn giao cho chính quyền sở tại, góp phần hỗ trợ Venezuela trong công tác cứu nạn và chia sẻ mất mát với người dân vùng thiên tai.

Đoàn cứu hộ Việt Nam chụp ảnh tại sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira (Venezuela). Ảnh: Facebook/MOFA Viet Nam.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đoàn công tác Việt Nam còn tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân địa phương di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ghi nhận những đóng góp của đoàn công tác Việt Nam, Chính phủ Venezuela đã quyết định trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể đoàn và Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho 124 thành viên tham gia nhiệm vụ.

Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo số liệu cập nhật đến đầu tuần này, thảm họa khiến 3.535 người thiệt mạng, 17.740 người bị thương. Nhà chức trách Venezuela hiện vẫn chưa công bố số người còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát.