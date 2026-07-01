Đoàn Việt Nam khảo sát địa phương thiệt hại nặng nhất do động đất ở Venezuela

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Đoàn Việt Nam đến sân bay quốc tế Simon Bolivar ở thành phố Maiquetia, bang La Guaira. Ảnh: Hoàng Vũ/TTXVN phát
Chiều 29/6 theo giờ địa phương, dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, đoàn Việt Nam gồm lực lượng Quân đội và Công an tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã cơ động đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, sắp xếp nơi ăn ở, vận chuyển trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Sau đó, trưởng đoàn cùng một số thành viên và đại diện phía Venezuela đã đi khảo sát thực địa tại bang La Guaira-địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, để chuẩn bị triển khai nhân lực và trang thiết bị thực hiện tìm kiếm, cứu nạn.
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Trưởng đoàn cùng một số thành viên và đại diện phía Venezuela đi khảo sát thực địa tại bang La Guaira để chuẩn bị triển khai nhân lực và trang thiết bị thực hiện tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Hoàng Vũ/TTXVN phát
Trước đó, trưa 29/6 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở đoàn Việt Nam, gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela.
Tuy quãng đường và thời gian di chuyển từ Việt Nam đến Venezuela tương đối dài, các thành viên đoàn Việt Nam đều bảo đảm sức khỏe, tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Tính đến nay, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn.
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