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Thế giới

124 cán bộ cứu hộ Việt Nam đã đến Venezuela

  • Thứ ba, 30/6/2026 11:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Việt Nam khi đoàn cứu hộ 124 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất thảm khốc.

Đoàn cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh tại Venezuela để tham gia tìm kiếm nạn nhân động đất. Ảnh: Facebook/MOFA Viet Nam.

Đúng 12h15 (giờ địa phương) ngày 29/6, máy bay chở đoàn cứu hộ Việt Nam cùng hàng hóa cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thành phố Maiquetía, Venezuela, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Đón đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ.

Chuyến bay đưa lực lượng cứu hộ của Quân đội và Công an Việt Nam sang Venezuela thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng xảy ra ngày 24/6.

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Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto (trái) cùng Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đón đoàn tại sân bay. Ảnh: Facebook/MOFA Viet Nam.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã khẩn trương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan chức năng sở tại hoàn tất các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện để đoàn nhanh chóng nhập cảnh, tiếp cận khu vực cứu hộ, đồng thời bảo đảm việc vận chuyển đầy đủ trang thiết bị và phương tiện chuyên dụng.

Phát biểu tại lễ đón, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam.

"Từ đáy lòng, chúng tôi xin gửi tới Việt Nam lời cảm ơn chân thành nhất. Thay mặt Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Chính phủ và nhân dân Venezuela, tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc", ông nói.

Theo phóng viên TTXVN tại Venezuela, phát biểu trước báo giới, lãnh đạo Chính phủ Venezuela nhấn mạnh nước này đánh giá cao việc Việt Nam cử đoàn gồm 124 cán bộ, chiến sĩ cứu hộ sang hỗ trợ, góp phần tăng cường đáng kể năng lực tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ nhân đạo.

Việt Nam là một trong 30 quốc gia cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela sau thảm họa động đất. Thông tin này được quyền Tổng thống Delcy Rodríguez công bố tại cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu phụ trách xây dựng các khu trại tạm thời và triển khai kế hoạch tái thiết nhà ở cho người dân vùng thiên tai.

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Đoàn cứu hộ Việt Nam chụp ảnh tại sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira (Venezuela). Ảnh: Facebook/MOFA Viet Nam.

"Tôi muốn thông báo rằng chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót. Điều đó mang lại niềm hy vọng cho gia đình các nạn nhân và toàn thể người dân khi chứng kiến sự làm việc không mệt mỏi của lực lượng cứu hộ Venezuela cùng các đội cứu hộ quốc tế", bà Delcy Rodríguez cho biết.

Trong suốt thời gian đoàn công tác làm nhiệm vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela sẽ tiếp tục là đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, hỗ trợ phiên dịch, liên lạc, hậu cần, bảo đảm an ninh và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

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Phương Linh

Venezuela Mỹ Tô Lâm động đất Việt Nam cứu hộ Delcy Rodríguez

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