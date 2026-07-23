Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp gỡ bên lề ASEAN

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Philippines.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (ở giữa, bên phải) tham dự cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (ở giữa, bên trái) bên lề Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Pasay, Metro Manila, ngày 23/7. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Ngày 23/7, ông Rubio và ông Lavrov đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 30 phút tại Manila, Reuters đưa tin.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov tái khẳng định Moscow sẵn sàng hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông cũng nhấn mạnh Nga vẫn cam kết với các đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại cuộc gặp ở bang Alaska (Mỹ) vào tháng 8/2025.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov cũng lưu ý rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine là điều không thể chấp nhận được. Ngoài ra, ông chỉ trích điều mà Moscow gọi là chính sách gây mất ổn định của các nước châu Âu, theo hãng thông tấn TASS.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố nhiều chi tiết về cuộc gặp. Một người phát ngôn của bộ này nói rằng hai ngoại trưởng đã thảo luận về quan hệ Mỹ - Nga và sự cần thiết phải chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Hai bên cũng được cho là trao đổi về tình hình Trung Đông trong bối cảnh Nga lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

Phát biểu với báo giới trước cuộc gặp, ông Rubio cho rằng cuộc chiến tại Ukraine đã cản trở đáng kể khả năng Mỹ và Nga tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề khác.

"Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không tìm kiếm những lĩnh vực có thể hợp tác. Đồng thời, chúng tôi vẫn mong cuộc chiến này sớm kết thúc", ngoại trưởng Mỹ nói.

Ông Rubio cũng khẳng định Washington vẫn sẵn sàng đóng vai trò trong việc chấm dứt xung đột nếu có cơ hội.

Về phần mình, ông Lavrov trước đó nhận định cuộc gặp với ông Rubio "dù thế nào cũng sẽ hữu ích".

"Việc đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời luôn là điều tốt", ông Lavrov nói. Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết sẽ hỏi ông Rubio về những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine đang đến gần.