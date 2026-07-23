Ngoại trưởng Mỹ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận để chuẩn bị trước cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra trong tháng 9.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tham dự cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Manila, Philippines, ngày 22/7. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ngày 22/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra trong tháng 9. Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, tổ chức tại Manila (Philippines).

Ông Rubio cho biết hai bên đã trao đổi kỹ lưỡng về việc tạo nền tảng cho "chuyến thăm rất tích cực" của ông Tập Cận Bình. Theo ông Rubio, nhiệm vụ của hai bên là quản lý những khác biệt lớn giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời bảo đảm các bất đồng không vượt khỏi tầm kiểm soát.

Theo bản tóm tắt chính thức do phía Trung Quốc công bố, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị yêu cầu Mỹ "tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, quản lý hiệu quả những khác biệt và bất đồng, đồng thời giải quyết các quan ngại chính đáng của Trung Quốc".

Trong bản tóm tắt cuộc gặp vừa diễn ra, phía Trung Quốc đánh giá các đối thoại với ông Rubio là "thực tế, tích cực và mang tính xây dựng". Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên nhất trí "chuẩn bị tốt cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc trao đổi cấp cao".

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị cũng đã nêu "lập trường của Trung Quốc" đối với một số phát biểu và hành động gần đây của phía Mỹ, đồng thời yêu cầu Washington tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Cuộc gặp giữa ông Rubio và ông Vương Nghị kéo dài khoảng 90 phút, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì trạng thái hòa dịu mong manh.

Ông Rubio cho biết hai bên không thảo luận về các vấn đề mở rộng, chỉ tập trung trao đổi về thương mại, vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác để chuẩn bị trước cho chuyến thăm Washington của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại hội nghị giữa Mỹ và các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 22/7. Ảnh: Reuters.

Các hội nghị mở rộng diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila tiến hành trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang.

Trong cuộc gặp với các ngoại trưởng ASEAN, trước những ý kiến bày tỏ lo ngại về cuộc chiến ở Trung Đông, ông Rubio nói: "Vấn đề hiện nay là họ không nghiêm túc trong đàm phán. Nếu họ nghiêm túc, chúng tôi cũng nghiêm túc. Nếu không, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình cũng như lợi ích của các đồng minh”.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh không thể để việc kiểm soát eo biển Hormuz là đặc quyền của riêng một quốc gia nào, vì điều đó có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm đối với các khu vực khác trên thế giới.

Chuyến thăm của ông Rubio đến Manila cũng đi kèm các cam kết mới của Mỹ về việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước ASEAN, trong các lĩnh vực chống lừa đảo, tội phạm mạng, buôn bán ma túy và rửa tiền.

Cũng trong ngày 22/7, ông Rubio đã tham dự cuộc họp của nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận sẽ gặp ông Rubio tại Manila trong ngày 23/7. Về phần mình, Ngoại trưởng Rubio cho biết hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine. Ông Rubio khẳng định Washington muốn đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm chấm dứt xung đột.