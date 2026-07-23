Trung Quốc chi hơn nửa tỷ USD mua một loại hạt của Việt Nam

Xuất khẩu hạt điều trong 6 tháng đầu năm đã đạt hơn 2 tỷ USD, trong đó Trung Quốc và Mỹ vẫn là 2 khách hàng lớn của Việt Nam.

Trong nửa đầu năm 2026, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam. Ảnh: Vinacas.

Theo Cục Hải quan, trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu hơn 73.000 tấn hạt điều, trị giá 517,7 triệu USD . So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hạt điều tăng 8% về lượng và tăng 12% về trị giá.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 341.400 tấn và thu về 2,4 tỷ USD , giảm 1% về lượng nhưng lại tăng 2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy xu hướng giá bình quân xuất khẩu cải thiện đã góp phần bù đắp cho mức giảm nhẹ về khối lượng xuất khẩu.

Trong nửa đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam, với sản lượng đạt 81.150 tấn, trị giá hơn 585 triệu USD , chiếm khoảng 24% về lượng và trị giá trong tổng xuất khẩu của cả nước. Dù lượng xuất khẩu sang thị trường này giảm 2%, trị giá vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Xếp thứ 2 là Mỹ với sản lượng đạt 75.700 tấn, trị giá 514,7 triệu USD , tăng 8% về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng mạnh xuất khẩu tới các thị trường như Canada, Thái Lan, Đức và Tây Ban Nha góp phần đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Tại khu vực châu Âu, xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang Hà Lan - cửa ngõ trung chuyển quan trọng của EU - trong 6 tháng giảm 10% về cả khối lượng và trị giá; trong khi xuất khẩu sang Đức tăng 21% về khối lượng và tăng 23% về trị giá; xuất khẩu sang Tây Ban Nha tăng 23% về khối lượng và tăng 20% về trị giá.

CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM Tính trong 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam. Nhãn Trung Quốc Mỹ Hà Lan Đức Canada Thị trường khác Tỷ trọng tính theo khối lượng % 23.77 22.17 7.79 4.11 2.73 39.43

Xu hướng trên cho thấy nhu cầu tại một số thị trường tiêu dùng trực tiếp trong khu vực EU vẫn duy trì tích cực. Ở nhóm thị trường quy mô trung bình, xuất khẩu sang Canada nổi bật với mức tăng tăng gần 60% về lượng và tăng 59% về trị giá. Xuất khẩu hạt điều sang Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, tăng hơn 60% về lượng và tăng gần 55% về trị giá.

Ngược lại, xuất khẩu hạt điều sang Anh giảm 5% về cả lượng và trị giá. Bên cạnh đó, xuất khẩu hạt điều sang Arab Saudi giảm 14% về lượng và giảm 12% về trị giá, qua đó cho thấy căng thẳng tại khu vực Trung Đông phần nào tác động đến hoạt động xuất khẩu hạt điều sang một số thị trường trong khu vực.

Cục Hải quan nhận định 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam duy trì ổn định, với trị giá tăng dù lượng xuất khẩu giảm nhẹ. Tuy nhiên, ngành điều vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi giá điều thô ở mức cao làm tăng chi phí nguyên liệu, khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp chế biến tiếp tục bị thu hẹp.

Dự báo những tháng cuối năm 2026, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng ổn định tại các thị trường chủ lực. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng vẫn chịu tác động từ diễn biến giá điều thô, chi phí logistics và các chính sách thương mại của các nước nhập khẩu.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và đẩy mạnh chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng và duy trì năng lực cạnh tranh.