Giám đốc cấp cao Radisson Việt Nam: 'Nhà đầu tư nghỉ dưỡng đã đổi cách nhìn'

Theo GĐ Phát triển thị trường Việt Nam của Radisson Hotel Group, chủ đầu tư nghỉ dưỡng không còn chỉ nhìn vào vị trí mà đặt trọng tâm vào hạ tầng, vận hành và tính bền vững.

Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam đang thay đổi theo cả hai chiều: hành vi du lịch của khách ngày càng đa dạng, trong khi cách các nhà đầu tư đánh giá một dự án khách sạn cũng trở nên thận trọng và dài hạn hơn.

Nếu trước đây, lượng khách hay vị trí được xem là yếu tố quyết định, thì hiện nay khả năng kết nối hạ tầng, hệ sinh thái điểm đến, tính bền vững và năng lực vận hành ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Ngọc Châu - Giám đốc Phát triển thị trường Việt Nam của Radisson Hotel Group - đưa ra góc nhìn về xu hướng dịch chuyển của thị trường, từ hành vi du khách đến chiến lược của các nhà đầu tư.

Du khách đang thay đổi

Theo ông, đâu là những thay đổi lớn nhất của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam trong vài năm gần đây?

Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam trong vài năm gần đây đã thay đổi theo hướng chuyên nghiệp và trưởng thành hơn.

Về phía du khách, nếu trước đây họ thường chọn một resort và ở đó suốt kỳ nghỉ, thì nay có xu hướng khám phá nhiều điểm đến trong cùng một hành trình, kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên.

Các chuyến đi ngắn ngày cũng trở nên phổ biến hơn, cùng với xu hướng workation (kết hợp làm việc từ xa và nghỉ dưỡng) nhờ mô hình làm việc linh hoạt. Khi lựa chọn nơi lưu trú, khách không còn chỉ nhìn vào giá phòng mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng dịch vụ, trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe và khả năng kết nối với điểm đến.

Ông Nguyễn Ngọc Châu - Giám đốc Phát triển thị trường Việt Nam của Radisson Hotel Group.

Chân dung khách nghỉ dưỡng tại Việt Nam hiện nay đang thay đổi như thế nào? Họ sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm gì?

Tôi cho rằng khách nghỉ dưỡng Việt Nam hiện nay trẻ hơn, năng động hơn và chủ động hơn rất nhiều.

Họ có khả năng tìm hiểu thông tin qua các nền tảng số, tự tin khám phá những điểm đến mới và sẵn sàng trải nghiệm những hành trình khác biệt. Thay vì dành một kỳ nghỉ dài trong năm, nhiều người lựa chọn đi nhiều chuyến ngắn hơn.

Một xu hướng rất rõ hiện nay là các gia đình nhiều thế hệ cùng đi nghỉ dưỡng. Điều này đặt ra yêu cầu rất khác đối với các khu nghỉ dưỡng, bởi họ phải đáp ứng đồng thời nhu cầu của trẻ em, cha mẹ và ông bà trong cùng một không gian.

Khách hiện nay cũng rất coi trọng thời gian di chuyển. Họ luôn muốn cân bằng giữa trải nghiệm và sự thuận tiện, không muốn dành quá nhiều thời gian trên đường.

Bên cạnh đó, du khách ngày càng coi trọng các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và bản sắc địa phương. Từ dinh dưỡng, giấc ngủ, hoạt động ngoài trời đến ẩm thực, văn hóa bản địa đều trở thành những yếu tố quan trọng tạo nên giá trị của kỳ nghỉ.

Điều này đồng nghĩa với việc resort không còn chỉ bán phòng nghỉ. Giá trị mà họ mang lại phải là một trải nghiệm hoàn chỉnh, đủ để khách muốn quay lại hoặc giới thiệu cho người thân, bạn bè.

Dịch vụ trà chiều và bể bơi vô cực nhìn ra biển Mỹ Khê tại Radisson Hotel Đà Nẵng.

Chiến dịch "RHG Road trip" hiện nay đặt hệ thống resort của Radisson trong một hành trình rộng hơn thay vì là một điểm lưu trú độc lập. Theo ông, điều này phản ánh xu hướng du lịch nào đang diễn ra tại Việt Nam?

Tôi cho rằng đây phản ánh rất rõ sự thay đổi trong cách người Việt đi du lịch hiện nay.

Nếu trước đây một kỳ nghỉ thường chỉ xoay quanh một điểm đến thì bây giờ du khách chủ động xây dựng cả một hành trình. Họ muốn khám phá nhiều địa phương, trải nghiệm nhiều nền văn hóa, ẩm thực và cảnh quan khác nhau trong cùng một chuyến đi. Resort vì thế không còn là điểm kết thúc của kỳ nghỉ mà trở thành một mắt xích trong hành trình khám phá.

Việt Nam có lợi thế rất lớn cho xu hướng này bởi mỗi vùng miền đều có bản sắc riêng. Khi hệ thống cao tốc, sân bay và các tuyến kết nối ngày càng hoàn thiện, việc di chuyển bằng đường bộ giữa các điểm đến trở nên thuận tiện hơn. Nhiều du khách hiện nay lựa chọn bay đến một địa phương rồi tiếp tục hành trình bằng ôtô, dừng lại ở nhiều thành phố hoặc khu nghỉ dưỡng khác nhau.

Điều đó cũng khiến vai trò của resort thay đổi. Chúng tôi không còn chỉ nghĩ đến việc bán một phòng nghỉ, mà phải tạo ra một hành trình trải nghiệm đủ hấp dẫn để trở thành một phần đáng nhớ trong cả chuyến đi.

Điều này đòi hỏi các thương hiệu khách sạn phải thay đổi cách phát triển sản phẩm. Một khu nghỉ dưỡng không thể tách rời điểm đến mà cần kết nối với văn hóa, ẩm thực, con người và các hoạt động địa phương. Từ thiết kế, dịch vụ đến trải nghiệm trong resort đều phải góp phần kể câu chuyện của vùng đất đó.

Tôi cũng cho rằng trong tương lai, giá trị của một khách sạn sẽ không chỉ nằm trong khuôn viên của chính nó, mà còn ở khả năng kết nối với hệ sinh thái du lịch xung quanh, giúp du khách có thêm lý do để ở lâu hơn và quay trở lại.

Toàn cảnh mặt tiền Radisson Resort Mũi Né.

Nhà đầu tư đang và sẽ hiện diện ở đâu?

Từ góc độ nhà đầu tư, đâu là những thay đổi lớn nhất của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam trong vài năm gần đây?

Ở phía nhà đầu tư, tư duy của họ cũng đã thay đổi rõ rệt. Thay vì ưu tiên tốc độ phát triển, họ chú trọng hơn đến hiệu quả vận hành và tính bền vững, từ khả năng tiếp cận, quy mô dự án, tính mùa vụ đến việc lựa chọn đơn vị quản lý có năng lực phân phối, quản trị doanh thu và vận hành phù hợp.

Sự thay đổi này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, trong khi mạng xã hội và các nền tảng số khiến du khách dễ dàng khám phá những điểm đến mới và chủ động thiết kế hành trình theo sở thích. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đầu tư mạnh vào hạ tầng và phát triển sản phẩm du lịch, tạo thêm động lực cho thị trường nghỉ dưỡng tăng trưởng.

Từ góc độ phát triển hệ thống khách sạn, Radisson đánh giá tiềm năng của một thị trường nghỉ dưỡng dựa trên những tiêu chí nào ngoài lượng khách?

Lượng khách chắc chắn là một chỉ số quan trọng, nhưng mới chỉ là điểm khởi đầu.

Khi đánh giá một dự án, chúng tôi xem xét nhiều yếu tố như khả năng kết nối giao thông, quy hoạch hạ tầng, sự cân bằng giữa khách nội địa và quốc tế, tính mùa vụ, khả năng vận hành bền vững và hệ sinh thái trải nghiệm của điểm đến. Đồng thời, Radisson cũng phân tích nguồn cung hiện hữu để lựa chọn phân khúc, quy mô và mô hình thương hiệu phù hợp.

Với chủ đầu tư, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến chất lượng dự án, tiến độ triển khai và khả năng đồng hành lâu dài. Mục tiêu không phải là thành công trong vài năm đầu mà là tạo ra giá trị bền vững cho cả hai bên.

Về tiềm năng, tôi cho rằng thị trường Việt Nam đang mở rộng ra ngoài những trung tâm du lịch truyền thống. Ở phía Bắc, Hạ Long và Hải Phòng tiếp tục hưởng lợi từ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Phía Nam, Phú Quốc vẫn là điểm sáng với lợi thế tự nhiên và động lực từ APEC 2027.

Trong vài năm tới, tôi đánh giá cao khu vực duyên hải miền Trung với các điểm đến như Quy Nhơn, Khánh Hòa, Ninh Chử, hay vịnh Ninh Vân, nhờ hạ tầng ngày càng thuận tiện và xu hướng khám phá điểm đến mới của du khách.

Toàn cảnh Radisson Blu Cam Ranh nhìn từ trên cao.

Một xu hướng đáng chú ý khác là nhiều khu nghỉ dưỡng độc lập đang tìm đến các thương hiệu quốc tế để nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng tệp khách và gia tăng giá trị tài sản. Tôi cho rằng đây sẽ là hướng phát triển rõ nét của thị trường trong thời gian tới.

Trong giai đoạn tới, Radisson nhìn thấy dư địa tăng trưởng lớn nhất của phân khúc nghỉ dưỡng Việt Nam nằm ở đâu?

Theo tôi, dư địa tăng trưởng không đến từ một yếu tố riêng lẻ mà là sự kết hợp giữa những điểm đến mới, sự thay đổi trong hành vi du lịch và cách các dự án được phát triển theo hướng bền vững hơn.

Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội ngoài những thị trường nghỉ dưỡng đã quen thuộc như Đà Nẵng hay Nha Trang. Việc đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông đang mở ra không gian phát triển cho nhiều điểm đến mới.

Khách sạn Radisson RED Danang với tông màu đỏ đặc trưng, hướng đến tệp khách hàng trẻ tuổi, thời thượng.

Bên cạnh các dự án mới, tôi cũng nhìn thấy cơ hội rất lớn ở những khu nghỉ dưỡng độc lập đã có vị trí đẹp và chất lượng xây dựng tốt nhưng chưa khai thác hết tiềm năng. Khi được kết nối với một thương hiệu quản lý quốc tế có hệ thống phân phối, nền tảng công nghệ và kinh nghiệm vận hành, các tài sản này hoàn toàn có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiếp cận tốt hơn với thị trường quốc tế.

Trong dài hạn, tôi cho rằng lợi thế cạnh tranh sẽ không nằm ở việc xây thêm thật nhiều khách sạn mà ở khả năng tạo ra một hệ sinh thái nghỉ dưỡng có tính kết nối, nơi nhiều điểm đến, nhiều khu nghỉ dưỡng và nhiều trải nghiệm có thể bổ trợ cho nhau trong cùng một hành trình.