Giá bồi thường đất khu Chợ Gà - Gạo cao nhất dự kiến gần 610 triệu/m2

Theo phường Bến Thành, đơn giá quyền sử dụng đất để tính bồi thường, hỗ trợ dự kiến có mức cao nhất gần 610 triệu đồng/m2 tại vị trí tiếp giáp đường Yersin.

Phường Bến Thành (TP.HCM) vừa công bố dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) và Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành).

Theo dự thảo, riêng khu chợ Gà - Gạo có tổng diện tích đất thu hồi dự kiến 4.350 m2. Nhà đầu tư là CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, tự thu xếp nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo đúng quy định về đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Giá bồi thường cao nhất gần 610 triệu/m2, thấp nhất 103 triệu đồng

Phạm vi thực hiện dự án gồm 238 hộ gia đình, cá nhân, 10 trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước và một tổ chức. Dự kiến, 249 trường hợp đủ điều kiện được bố trí tái định cư.

Dự thảo xác định đơn giá quyền sử dụng đất để tính bồi thường, hỗ trợ tại khu Chợ Gà - Gạo theo từng tuyến đường, loại đất và vị trí. Đơn giá quyền sử dụng đất dự kiến dao động từ khoảng 103 triệu đồng/m2 đến gần 610 triệu đồng/m2.

Theo đó, đất ở tại đô thị vị trí 1, tiếp giáp đường Yersin có giá cao nhất là 609,7 triệu đồng/m2; thấp nhất là đất thương mại, dịch vụ tại vị trí 4 trên đường Võ Văn Kiệt.

Với tuyến đường Yersin, đất ở vị trí 3, thuộc hẻm rộng từ 3 m đến dưới 5 m, có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường dưới 100 m, có đơn giá hơn 237,3 triệu đồng/m2. Đất ở vị trí 4, thuộc hẻm rộng dưới 3 m, có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường dưới 100 m, có đơn giá hơn 190 triệu đồng/m2.

Đối với đất thương mại, dịch vụ trên đường Yersin, đơn giá vị trí 1 tiếp giáp tuyến đường là hơn 426 triệu đồng/m2; vị trí 3 là hơn 166 triệu đồng/m2, vị trí 4 là hơn 133 triệu đồng/m2.

Xếp sau đường Yersin, đất ở đô thị vị trí 1, tiếp giáp đường Nguyễn Thái Học, có đơn giá cao thứ hai với gần 422 triệu đồng/m2. Vị trí 4 trên tuyến đường này có mức giá hơn 190 triệu đồng/m2. Đất thương mại, dịch vụ vị trí 1 tiếp giáp đường Nguyễn Thái Học có giá 295,3 triệu đồng/m2, vị trí 4 đường Nguyễn Thái Học có giá hơn 133 triệu đồng/m2.

Tại đường Võ Văn Kiệt, đất ở đô thị vị trí 1, tiếp giáp tuyến đường, có đơn giá hơn 389 triệu đồng/m2. Vị trí 4, thuộc hẻm rộng dưới 3 m, có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường dưới 100 m, có mức hơn 147 triệu đồng/m2.

Khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ dự toán hơn 1.390 tỷ

Phường Bến Thành cho biết tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ của dự án chỉnh trang khu Chợ Gà - Gạo dự toán gần 1.392 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ trong dự án, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, công tác cưỡng chế kiểm đếm, thu hồi đất, chi phí đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, dự phòng phí).

Về chính sách tái định cư, dự kiến 249 trường hợp bị ảnh hưởng đủ điều kiện sẽ được bố trí căn hộ trong dự án, gồm chung cư nhà ở xã hội và nhà ở thấp tầng.

Các trường hợp đủ điều kiện tái định cư là hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư nước ngoài có nhu cầu tự lo chỗ ở, ngoài việc được bồi thường về đất bằng tiền còn được nhận tiền hỗ trợ tự lo chỗ ở với mức bằng 5% giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất ở.

Dự thảo cũng quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư đối với các trường hợp thu hồi đất trước khi bố trí tái định cư trong 6 tháng đối với các hộ gia đình từ 4 nhân khẩu trở xuống là 8 triệu đồng/hộ/tháng; hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng nhưng tối đa không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Theo chủ trương đầu tư dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua, khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Khu vực này có diện tích khoảng 4.350 m2, dự kiến xây dựng một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ tái định cư, đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội đi kèm.

Còn tại khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh), phạm vi dự án được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Dự án có diện tích khoảng 3,77 ha, trong đó sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng trường học liên cấp và khu nhà ở phục vụ tái định cư. Quy mô nhà ở gồm một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ cùng 93 căn nhà thấp tầng.

Vị trí 2 khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo ở phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành, TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo gần 16.370 tỷ đồng . Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư chiếm khoảng 10.928 tỷ đồng , tương đương gần 67% tổng vốn đầu tư.

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm ngày 12/8 do UBND TP.HCM tổ chức, Sở Xây dựng TP.HCM báo cáo dịp Lễ Quốc khánh sắp tới, thành phố dự kiến khởi công dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Bến Thành.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến năm 2029, thời gian hoàn thành xây dựng trong quý IV/2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029.