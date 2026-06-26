Khang Điền muốn tham gia chỉnh trang khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo

Khang Điền xin ý kiến cổ đông để tham gia dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo tại TP.HCM với tổng vốn đầu tư gần 16.400 tỷ đồng.

Hiện trạng khu Mả Lạng trước ngày chỉnh trang. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, Khang Điền lấy ý kiến cổ đông về việc công ty tham gia đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, TP.HCM theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 của HĐND TP.HCM.

Dự án có tổng diện tích hơn 4,2 ha, gồm hai khu vực. Trong đó, khu Mả Lạng tại phường Cầu Ông Lãnh có quy mô khoảng 3,77 ha, được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Dự án sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng trường học liên cấp và khu nhà ở phục vụ tái định cư.

Quy mô nhà ở gồm một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với khoảng 1.400 căn hộ cùng 93 căn nhà thấp tầng.

Trong khi đó, khu Chợ Gà - Gạo tại phường Bến Thành có diện tích khoảng 4.350 m2, nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Tại đây, dự kiến xây dựng một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với khoảng 760 căn hộ tái định cư, đồng thời đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội đi kèm.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án gần 16.370 tỷ đồng . Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất khoảng 10.735 tỷ đồng , phần còn lại gần 5.635 tỷ đồng được thanh toán từ ngân sách TP.HCM.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Công trình dự kiến khởi công vào quý III/2026, hoàn thành xây dựng trong quý IV/2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Đáng chú ý, dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cấp bách cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác chỉnh trang đô thị, không phục vụ mục đích kinh doanh thương mại. Dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, nâng cao mỹ quan đô thị và thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội của TP.HCM.

Vị trí 2 khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo ở phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành, TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A (dự án Tân Tạo A), do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc, công ty con của Khang Điền, làm chủ đầu tư.

Theo Khang Điền, việc điều chỉnh nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế triển khai dự án. Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc đã rà soát, cập nhật toàn bộ chi phí, bao gồm chi phí xây dựng, tiền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí liên quan.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án Tân Tạo A được đề xuất điều chỉnh từ gần 7.727 tỷ đồng lên 17.918 tỷ đồng , tăng hơn 10.180 tỷ đồng so với phương án trước.

Các cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền ngày 17/6 sẽ thực hiện biểu quyết bằng văn bản và gửi phiếu lấy ý kiến về Khang Điền trước 16h ngày 6/7.