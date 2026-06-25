Mỗi gia đình ở khu Chợ Gà - Gạo được hỗ trợ tạm cư 8-10 triệu/tháng

Theo UBND phường Bến Thành, các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư tại dự án chỉnh trang khu Mả Lạng sẽ được hỗ trợ 8-10 triệu đồng/tháng/hộ, tối đa không quá 24 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bến Thành chia sẻ tại họp báo chiều 25/6. Ảnh: Thảo Liên.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25/6, ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bến Thành, đã cung cấp thông tin về phương án tạm cư đối với các hộ dân trong khuôn khổ dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo vừa được HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua tại kỳ họp thứ 3 vừa qua.

Ông Tuấn cho hay trong thời gian chờ bàn giao nhà tái định cư, các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư theo quy định tại điểm b1, khoản 1, Điều 21 Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 6/3 của UBND TP.HCM.

Mức hỗ trợ hiện nay đối với khu vực phường Bến Thành là 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ từ 4 nhân khẩu trở xuống; từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng, nhưng tối đa không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Đối với các trường hợp phức tạp, hộ tạm trú, nhà không giấy tờ hợp lệ, nhiều hộ trên một địa chỉ, và các hộ buôn bán nhỏ mất mặt bằng sinh kế, đại diện UBND phường Bến Thành cho biết UBND TP.HCM đã giao phường phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đơn vị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và các quy định pháp luật liên quan để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

"Phương án này sẽ được niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến người có đất bị thu hồi theo quy định", ông Tuấn nói.

Theo chủ trương đầu tư dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua, tại khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh), phạm vi dự án được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Dự án có diện tích khoảng 3,77 ha, trong đó sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng trường học liên cấp và khu nhà ở phục vụ tái định cư. Quy mô nhà ở gồm một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ cùng 93 căn nhà thấp tầng.

Còn khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Khu vực này có diện tích khoảng 4.350 m2, dự kiến xây dựng một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ tái định cư, đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội đi kèm.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo gần 16.370 tỷ đồng . Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư chiếm khoảng 10.928 tỷ đồng , tương đương gần 67% tổng vốn đầu tư.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách thành phố. CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền hiện là đơn vị đề xuất dự án.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến năm 2029. Công trình dự kiến khởi công vào quý III/2026, hoàn thành xây dựng trong quý IV/2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Vị trí dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo tại phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.

UBND TP.HCM cho biết việc triển khai đầu tư chỉnh trang 2 dự án này là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo điều kiện ở, nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quỹ nhà tái định cư bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng. Các căn hộ được xây dựng chủ yếu phục vụ tái định cư và nhà ở xã hội, không nhằm mục đích kinh doanh thương mại.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung các công trình hạ tầng còn thiếu, cải thiện cảnh quan đô thị, tạo lập không gian sống văn minh, hiện đại, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm thành phố.