TP.HCM giao Khang Điền lập quy hoạch dự án khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo

TP.HCM đã chấp thuận chủ trương giao Khang Điền tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn đối với dự án chợ Gà, chợ Gạo và tứ giác Mả Lạng.

Khu Mả Lạng còn được gọi là tứ giác Nguyễn Cư Trinh, giới hạn bởi 4 tuyến đường Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ đạo mới liên quan công tác quy hoạch đối với dự án chợ Gà, chợ Gạo tại phường Bến Thành và dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh (tứ giác Mả Lạng) tại phường Cầu Ông Lãnh.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận các nội dung đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP; đồng thời giao Sở Xây dựng báo cáo ranh giới thực hiện 2 dự án trên để trình UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận.

Sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận ranh giới, UBND phường Bến Thành và UBND phường Cầu Ông Lãnh được giao khẩn trương tổ chức đo đạc, xác định diện tích chính xác thực hiện dự án cũng như chuẩn bị cho công tác thu hồi đất, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM để kiểm duyệt các bản vẽ.

UBND TP.HCM cũng chấp thuận áp dụng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch trong quy hoạch khu vực TOD theo Điều 5 Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND đối với 2 dự án nêu trên để thu hút nhà đầu tư tham gia.

UBND TP.HCM giao UBND phường Bến Thành và UBND phường Cầu Ông Lãnh rà soát việc đáp ứng được điều kiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn; xem xét áp dụng các điều khoản tại Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM báo cáo UBND TP.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao Khang Điền tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn đối với dự án chợ Gà, chợ Gạo và tứ giác Mả Lạng trước thời điểm lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu theo quy định.

UBND TP.HCM làm rõ việc giao doanh nghiệp tổ chức lập quy hoạch không đồng nghĩa với chấp thuận nội dung quy hoạch, việc thẩm định và phê duyệt quy hoạch thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

UBND TP.HCM yêu cầu Khang Điền chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các phường và đơn vị liên quan trong quá trình rà soát và lập quy hoạch, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định có liên quan.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở NN&MT TP.HCM được giao khẩn trương phối hợp, hỗ trợ UBND phường Bến Thành và UBND phường Cầu Ông Lãnh trong quá trình triển khai các nội dung liên quan.