Giá xăng dầu giảm mạnh

  • Thứ năm, 28/5/2026 15:01 (GMT+7)
Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 28/5, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Trong đó, xăng RON 95 giảm 1.390 đồng xuống 24.150 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 được bán với giá 24.150 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 28/5.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 1.090 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.390 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 23.250 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.150 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít còn 27.650 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.040 đồng/lít còn 20.440 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích lập 500 đồng/lít với xăng E5 RON 92; 700 đồng/lít với xăng RON 95; 300 đồng/lít với dầu diesel và 700 đồng/lít với dầu mazut.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 23.250 -1.090
Xăng RON 95 24.150 -1.390
Dầu diesel 27.650 -1.110
Dầu mazut 20.440 -1.040

Từ ngày 1/6, xăng E10 sẽ chính thức được triển khai bán lẻ trên toàn quốc thay thế xăng khoáng RON 95. Đây được xem là bước mở rộng lớn nhất của chương trình nhiên liệu sinh học tại Việt Nam kể từ thời điểm xăng E5 RON 92 được bán đại trà vào năm 2018.

Theo Bộ Công Thương, việc mở rộng sử dụng xăng E10 nhằm giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo. Hiện tại, hầu hết doanh nghiệp đầu mối lớn đã tăng tốc chuẩn bị nguồn ethanol, mở rộng công suất phối trộn và nâng cấp hệ thống phân phối để sẵn sàng đưa E10 ra thị trường trên quy mô toàn quốc.

Bộ Công Thương: Chưa nhận khiếu nại nào về xăng E10

Bộ Công Thương cho biết đến nay chưa ghi nhận khiếu nại chính thức nào liên quan chất lượng xăng E10 hay tác động tiêu cực tới động cơ.

Năng lực cung ứng xăng E10 của các đầu mối xăng dầu ra sao?

Từ nguồn ethanol nhập khẩu, công suất phối trộn đến hệ thống cửa hàng bán lẻ, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đang đồng loạt tăng tốc chuẩn bị cho giai đoạn triển khai xăng E10.

3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vừa bị xử phạt

3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vừa bị Bộ Công Thương xử phạt tổng cộng 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và đăng ký hệ thống phân phối.

Minh Khánh

xăng Nhiên liệu sinh học dầu giá công thương

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

