Hà Nội xem xét chuyển đổi NOXH tồn kho 1 năm thành nhà ở thương mại

Để tránh lãng phí, Hà Nội đề xuất cơ chế cho phép luân chuyển linh hoạt giữa chung cư thương mại, nhà ở xã hội và tái định cư tùy theo nhu cầu thực tế của thị trường.

Hà Nội dự kiến chuyển quỹ căn nhà ở xã hội sau 1 năm không bán hết, tái định cư bỏ trống ít nhất 9 tháng thành nhà thương mại. Ảnh minh họa: Tuấn Anh.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định ban hành quy định về việc chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, việc chuyển đổi được áp dụng với căn hộ thuộc 3 nhóm gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Thành phố đề xuất 6 nhóm trường hợp chuyển đổi, gồm: nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và ngược lại; nhà ở thương mại sang nhà ở tái định cư và ngược lại; nhà ở tái định cư sang nhà ở xã hội và ngược lại.

Đối với trường hợp chuyển từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, dự án phải chưa được giao đất hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Chủ đầu tư đồng thời phải cam kết khống chế lợi nhuận định mức tối đa 10% trên tổng chi phí đầu tư xây dựng thực tế của phần nhà ở chuyển đổi.

Ở chiều ngược lại, việc chuyển đổi từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại chỉ được xem xét khi dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ điều kiện mở bán nhưng sau ít nhất 12 tháng vẫn không tiêu thụ hết sản phẩm do nhu cầu thị trường thấp.

Dự thảo cũng quy định việc chuyển đổi cục bộ từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại không được vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn bộ dự án.

Với quỹ nhà tái định cư, Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi sang nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội trong trường hợp không phát sinh nhu cầu sử dụng thực tế trong thời gian tối thiểu 9 tháng kể từ ngày bàn giao.

Ngược lại, thành phố cũng cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội sang nhà ở phục vụ tái định cư nếu xuất hiện nhu cầu đột xuất liên quan đến giải phóng mặt bằng, cải tạo hoặc tái thiết đô thị.

Theo dự thảo, mọi trường hợp chuyển đổi đều phải được UBND TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản hoặc quyết định riêng đối với từng dự án cụ thể.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính bổ sung liên quan đến đất đai, tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo giá thị trường tại thời điểm được phép chuyển đổi.

UBND TP Hà Nội cho biết việc xây dựng cơ chế chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà, tránh lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động.

Dự thảo cũng được kỳ vọng sẽ bổ sung công cụ điều tiết thị trường, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và tăng tính chủ động về quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang, cải tạo đô thị trên địa bàn thành phố.