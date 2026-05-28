Nhóm Âu Lạc gom thêm cổ phiếu ACB

Bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch Âu Lạc vừa mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB, nâng tổng lượng nắm giữ của cả nhóm Âu Lạc tại đây lên hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 6% vốn ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB (HoSE: ACB) vừa công bố báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn và nhà đầu tư nắm giữ từ 5% vốn trở lên. Theo đó, bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc (UPCoM: ALC), đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB trong ngày 19/5, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 71,29 triệu đơn vị, tương ứng 1,39% vốn điều lệ ngân hàng.

Ngoài phần sở hữu trực tiếp, các cá nhân và tổ chức liên quan đến bà Thúy gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan và CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương hiện nắm giữ tổng cộng khoảng 237,8 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 4,63% vốn điều lệ.

Tính chung, nhóm cổ đông liên quan tới Chủ tịch Âu Lạc hiện sở hữu hơn 309 triệu cổ phiếu ACB, tương đương khoảng 6,02% vốn ngân hàng.

Trước đó, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny - con gái bà Ngô Thu Thúy và ông Nguyễn Đức Hinh - cũng đã hoàn tất mua vào gần 8,4 triệu cổ phiếu ACB trong ngày 4/5. Sau giao dịch, cá nhân bà Hương nâng lượng sở hữu lên hơn 118 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,3% vốn điều lệ ACB, đồng thời kéo tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm lên khoảng 6% vốn ngân hàng.

Dù vậy, dữ liệu giao dịch cho thấy trong giai đoạn ngày 4-19/5, nhóm Âu Lạc cũng đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu ACB. Sau khi trừ đi lượng cổ phiếu bán ra, nhóm này mua ròng khoảng 800.000 cổ phiếu, qua đó duy trì tỷ lệ sở hữu trên 6% và tiếp tục là cổ đông lớn tại ACB.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra đầu tháng 4, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB, cho biết nhóm cổ đông Âu Lạc đã đồng hành cùng ngân hàng hơn 20 năm. Theo lãnh đạo ACB, tỷ lệ sở hữu của nhóm này có thời điểm dao động quanh ngưỡng 5% tùy theo cơ cấu đầu tư, song cam kết gắn bó lâu dài với ngân hàng vẫn được duy trì. ACB cũng kỳ vọng nhóm cổ đông này sẽ tiếp tục đồng hành trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, cổ đông ngoại có xu hướng thu hẹp tỷ lệ sở hữu tại ACB. Theo cập nhật danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ tính đến ngày 18/5, ba quỹ ngoại gồm Smallcap World Fund, Inc., Boardwalk South Limited và VOF PE Holding 5 Limited đều đã giảm mạnh tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu ACB so với thời điểm tháng 7/2024.

Cụ thể, Smallcap World Fund, Inc. đã giảm sở hữu từ hơn 112 triệu cổ phiếu (2,51% vốn) xuống còn khoảng 76,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,494% vốn điều lệ. Boardwalk South Limited giảm tỷ lệ nắm giữ từ hơn 82,2 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 43 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,839% vốn, tức không còn nằm trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn tại ACB.

Trong khi đó, VOF PE Holding 5 Limited thuộc VinaCapital đã thoái toàn bộ khoảng 76,6 triệu cổ phiếu ACB đang nắm giữ. Tổng cộng, 3 cổ đông ngoại này đã bán ra hơn 150 triệu cổ phiếu ACB trong thời gian qua.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.368 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.320 tỷ đồng , tăng 17,5%. Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 22.338 tỷ đồng , tăng hơn 14% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau quý đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của ACB đạt khoảng 1,03 triệu tỷ đồng , tăng nhẹ so với cuối năm trước.