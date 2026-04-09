Chủ tịch ACB nói lý do không hoàn thành kế hoạch năm 2025

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy lý giải việc không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 do nhà băng chủ động tăng trích lập dự phòng, tạo nền tảng an toàn cho tăng trưởng năm 2026.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Ảnh: ACB.

Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để trình cổ đông thông qua các kế hoạch kinh doanh trong năm nay.

Rõ lý do ACB không hoàn thành kế hoạch năm 2025

Tại phần thảo luận, một số cổ đông đã đặt câu hỏi về việc năm 2025 là lần đầu tiên trong khoảng một thập kỷ gần đây ACB không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy cho biết đến giữa năm 2025, ngân hàng vẫn bám sát kế hoạch kinh doanh, thậm chí có khả năng vượt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, bước sang quý IV/2025, khi ngân hàng đang tiến gần đến đích, bối cảnh kinh tế bắt đầu xuất hiện nhiều tín hiệu khó khăn. Thị trường bất động sản tăng trưởng "nóng", kéo theo dòng tín dụng đổ vào lĩnh vực này gia tăng, làm dấy lên lo ngại về khả năng cơ quan quản lý sẽ siết chặt chính sách trong năm 2026, qua đó ảnh hưởng tới toàn nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo ACB đã chủ động lựa chọn hướng đi thận trọng khi tăng mạnh trích lập dự phòng trong những tháng cuối năm 2025. Theo ông Huy, quyết định này nhằm tạo bộ đệm tài chính, giúp ngân hàng giảm áp lực xử lý rủi ro tồn đọng khi bước sang năm 2026.

Lãnh đạo ACB nhận định chính sách kiểm soát tín dụng trong năm nay sẽ mang lại cả thách thức lẫn cơ hội.

Trong đó, thách thức là tăng trưởng tín dụng có thể thấp hơn năm trước. Do đó, ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 16%, giảm so với mức thực hiện 18,3% của năm 2025. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để ngân hàng tái cơ cấu danh mục cho vay, ưu tiên các khoản vay hiệu quả cao, qua đó cải thiện biên lãi ròng (NIM).

ACB hiện là một trong những ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản thấp, dưới 5% tổng dư nợ. Ông Trần Hùng Huy cho biết điều này giúp nhà băng hạn chế rủi ro khi tín dụng vào lĩnh vực này bị siết chặt, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp bất động sản có nền tảng tốt, đặc biệt ở phân khúc nhà ở trung cấp.

Dù tăng trưởng tín dụng có thể chậm lại, ban lãnh đạo ngân hàng vẫn kỳ vọng hiệu quả sinh lời từ hoạt động cho vay sẽ được cải thiện, tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, đảm bảo an toàn trong trung và dài hạn.

Quý I lãi khoảng 5.400 tỷ đồng

Liên quan kế hoạch IPO Công ty Chứng khoán ACBS, Chủ tịch Trần Hùng Huy cho biết ACB đang xây dựng chiến lược phát triển 5 năm và thuê đơn vị tư vấn để triển khai. Trước mắt, trong năm 2026, ACBS dự kiến tăng vốn lên khoảng 3.000 tỷ đồng , với mục tiêu lợi nhuận khoảng 1.800 tỷ đồng .

Ở mảng bảo hiểm, ACB định hướng phát triển công ty bảo hiểm phi nhân thọ theo mô hình Insurtech, ứng dụng công nghệ để phân phối sản phẩm thông qua nền tảng của ngân hàng và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Giai đoạn đầu, công ty sẽ tập trung phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái của ACB. Ngân hàng cũng kỳ vọng sẽ ra mắt công ty bảo hiểm trong năm nay và đóng góp đáng kể vào hoạt động từ năm 2026 trở đi.

Về cổ đông lớn Âu Lạc, lãnh đạo ACB cho biết nhóm cổ đông này đã gắn bó với ngân hàng hơn 20 năm, nắm giữ tỷ lệ sở hữu quanh mức 5% tùy thời điểm. Ngân hàng kỳ vọng cổ đông này sẽ tiếp tục đồng hành và đóng góp vào tăng trưởng trong thời gian tới.

Thông tin thêm về kết quả kinh doanh sơ bộ quý I/2026, Tổng giám đốc ACB Từ Tiến Phát cho biết lợi nhuận trước thuế quý đầu năm nay của ngân hàng ước đạt khoảng 5.400 tỷ đồng , tăng 56% so với quý trước (do nền so sánh thấp vì trích lập dự phòng cao) và tăng 17% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng đạt trên 3,2%, tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) ở mức 32%, trong khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ở 0,97%. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.