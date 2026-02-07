ACB sắp tăng vốn, quyết đấu MB, Techcombank, VPBank

Tại phiên họp cổ đông sắp tới, ACB dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 và phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025.

Ngân hàng ACB - do ông Trần Hùng Huy ngồi ghế Chủ tịch HĐQT - dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 9/4 tại TP.HCM. Ảnh: ACB.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 là ngày 2/3. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 9/4 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn (88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Nội dung dự kiến được đưa ra tại đại hội là các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao hàng năm; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của ACB năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Đặc biệt, ACB sẽ trình cổ đông thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm; Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026.

Phương án tăng vốn điều lệ được xem là một trong những tờ trình quan trọng nhất của ACB tại phiên họp sắp tới, trong bối cảnh các đối thủ cùng quy mô đều đang sở hữu vốn điều lệ lớn hơn ACB.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2025, ACB là một trong 4 ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh sở hữu tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng , cùng với MB (1,61 triệu tỷ); VPBank (1,26 triệu tỷ) và Techcombank (1,19 triệu tỷ). Tuy nhiên, quy mô vốn điều lệ của Ngân hàng Á Châu lại chỉ ở mức 51.638 tỷ đồng , thấp hơn nhiều so với 3 đối thủ kể trên với Techcombank vốn điều lệ 78.626 tỷ đồng ; MB vốn 83.966 tỷ; và VPBank vốn điều lệ lên tới 103.332 tỷ đồng , tức gấp đôi ACB.

Trong bối cảnh giới hạn tăng trưởng tín dụng vẫn được tính theo tỷ lệ vốn điều lệ, việc thua kém về quy mô vốn sẽ khiến ACB chịu nhiều thiệt thòi so với các đối thủ.

QUY MÔ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA ACB KHÁ KHIÊM TỐN SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ LỚN Quy mô tài sản, vốn điều lệ của các ngân hàng đến cuối năm 2025. Nguồn: BCTC NH. Nhãn MB VPBank Techcombank ACB Tổng tài sản Tỷ đồng 1615764 1260150 1192344 1025850 Vốn điều lệ

83966 103332 78626 51638

Cũng tại phiên họp tới, cổ đông ACB sẽ xem xét và thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2026 và 2027 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, sau khi chính thức gia nhập “câu lạc bộ triệu tỷ” về quy mô tổng tài sản, ACB đã lại khép lại năm tài chính 2025 với khoản lợi nhuận trước thuế đạt 19.539 tỷ đồng , giảm 7% so với năm 2024. Kết quả trên cũng khiến ACB không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 mà các cổ đông giao phó.

Tính đến ngày 31/12/2025, dư nợ tín dụng của ngân hàng ở mức 686.777 tỷ đồng , tăng 18% so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97%. Trong cấu trúc tăng trưởng, cho vay doanh nghiệp tăng 26%, tập trung vào các lĩnh vực như thương mại, chế biến - chế tạo. Ở chiều ngược lại, tiền gửi khách hàng tăng 9%, đạt 585.180 tỷ đồng .

Ở khía cạnh nhân sự, ACB tiếp tục xu hướng tinh gọn bộ máy trong năm vừa qua. Số lượng nhân viên bình quân của ngân hàng đã giảm 208 người so với năm liền trước, đạt 13.241 người. Tổng quỹ lương, thưởng và thu nhập chi ra là 4.969 tỷ đồng , giảm nhẹ so với năm 2024.

Bình quân, mỗi nhân viên ACB được chi trả tổng cộng 451 triệu đồng thu nhập trong năm vừa qua, tương đương mức thu nhập gần 38 triệu đồng/người/tháng.