ACB lãi hơn 19.500 tỷ đồng

Năm 2025 đánh dấu tổng tài sản ACB vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên ngân hàng đã không hoàn thành kế hoạch kinh doanh do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy báo lãi suy giảm trong quý IV/2025. Ảnh: ACB.

Sau khi chính thức gia nhập “câu lạc bộ triệu tỷ” về quy mô tổng tài sản, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) lại khép lại năm tài chính 2025 bằng một "nốt trầm" đáng chú ý khi áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt trong quý cuối năm đã kéo lợi nhuận lao dốc, phủ bóng lên bức tranh tăng trưởng vốn khá bền bỉ của nhà băng này trong gần thập kỷ qua.

Cụ thể, báo cáo tài chính quý IV/2025 cho thấy lợi nhuận trước thuế của ACB chỉ đạt 3.467 tỷ đồng , giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức sụt giảm sâu hiếm thấy, phản ánh rõ sự đảo chiều của các yếu tố hỗ trợ lợi nhuận trong giai đoạn cuối năm.

Diễn biến kém tích cực của quý IV đã kéo lùi kết quả kinh doanh cả năm 2025. Lũy kế năm 2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 19.539 tỷ đồng , giảm 7% so với năm 2024. Sau chuỗi năm tăng trưởng liên tục, đây được xem là tín hiệu chững lại đáng lưu ý trong quỹ đạo phát triển của ngân hàng.

Kết quả trên cũng khiến ACB không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025 mà các cổ đông giao phó. Trước đó, các cổ đông ACB đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 23.000 tỷ đồng , tăng 9,5% so với năm 2024. Như vậy, ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy chỉ hoàn thành 85% kế hoạch đặt ra.

Bên cạnh áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, đà suy yếu của các động lực tăng trưởng cốt lõi cũng là nguyên nhân khiến ACB "fail KPI" năm vừa qua.

Riêng quý IV/2025, thu nhập từ dịch vụ của ngân hàng này chỉ đạt 894 tỷ đồng , tăng không đáng kể so với cùng kỳ. Đáng chú ý hơn, lũy kế cả năm 2025, mảng kinh doanh này còn ghi nhận mức giảm 3%, đạt 3.147 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, ACB vẫn duy trì tốc độ mở rộng quy mô khá mạnh. Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2025 vượt mốc 1 triệu tỷ đồng , trong khi dư nợ tín dụng tăng 19% lên 688.000 tỷ đồng .

Chính đà mở rộng tín dụng này đã buộc ACB phải “siết chặt” bộ đệm an toàn. Trong quý IV/2025, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của nhà băng này tăng vọt lên 1.957 tỷ đồng , cao gấp 13 lần so với mức 147 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới lợi nhuận quý cuối năm ngoái.

ACB KHÔNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 Kết quả lợi nhuận trước thuế những năm gần đây của ACB. Nguồn: BCTC ACB. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1314 1667 2656 6389 7516 9596 11998 17114 20068 21006 19539

Tính chung cả năm 2025, ACB đã trích lập dự phòng tín dụng 3.335 tỷ đồng , gấp đôi năm 2024. Phần lớn khoản dự phòng này được ghi nhận dồn vào quý IV. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của ngân hàng được nâng lên 114% vào cuối năm, song đổi lại là lợi nhuận bị “ăn mòn” đáng kể.

Ở khía cạnh nhân sự, ACB tiếp tục xu hướng tinh gọn bộ máy trong năm vừa qua. Số lượng nhân viên bình quân của ngân hàng đã giảm 208 người so với năm liền trước, đạt 13.241 người. Tổng quỹ lương, thưởng và thu nhập chi ra là 4.969 tỷ đồng , giảm nhẹ so với năm 2024.

Bình quân, mỗi nhân viên ACB được chi trả tổng cộng 451 triệu đồng thu nhập trong năm vừa qua, tương đương mức thu nhập gần 38 triệu đồng/người/tháng.