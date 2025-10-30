ACB khởi động lại mảng sản xuất vàng, kỳ vọng tháng 11 có thể ra mắt

ACB cho biết đang làm việc với NHNN, kỳ vọng nằm trong nhóm ngân hàng đầu tiên được ra mắt thương hiệu vàng miếng riêng ngay trong tháng 11 tới.

Dự kiến trong tháng 11 sẽ có những thương hiệu vàng miếng đầu tiên được ra mắt. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong tài liệu gặp gỡ nhà đầu tư mới công bố, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) đánh giá nhu cầu tích trữ và đầu tư vàng tại Việt Nam vẫn rất lớn trong khi nguồn cung còn hạn chế. Ngân hàng đánh giá việc ban hành Nghị định 232/2025 nhằm xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền là bước đi tích cực, mở ra cơ hội phát triển thị trường vàng miếng minh bạch và cạnh tranh hơn.

Ngân hàng cũng ghi nhận tín hiệu lạc quan từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc sớm cấp phép và phân bổ hạn mức nhập khẩu vàng, dự kiến trong tháng 11 sẽ có những thương hiệu vàng miếng đầu tiên được ra mắt.

“Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất vàng và 2 thương hiệu vàng từng được khách hàng tin tưởng, chúng tôi kỳ vọng nằm trong nhóm ngân hàng đầu tiên giới thiệu thương hiệu vàng miếng mang tên ACB. Hiện ngân hàng đã khôi phục toàn bộ năng lực sản xuất, đồng thời chuẩn bị triển khai các phương thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng online”, ngân hàng này cho biết.

Trước đó, ACB đã công bố quy định giao dịch mua, bán vàng miếng, hiệu lực từ ngày 10/10. Quy định được áp dụng đối với vàng miếng, sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được NHNN cho phép sản xuất; vàng miếng do NHNN tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Cụ thể, loại vàng giao dịch là vàng miếng (999,9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định và cập nhật trong từng thời kỳ. Trong đó, đối với vàng miếng thương hiệu SJC, ngân hàng chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng; đối với vàng miếng thương hiệu ACB thực hiện giao dịch đối với tất cả các loại vàng.

Đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam. Phương thức thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán VND của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thời hạn thanh toán và giao vàng sẽ là giao ngay trong ngày hoặc trong vòng hai ngày làm việc kể từ thời điểm xác lập giao dịch, trừ trường hợp Hợp đồng/Biên nhận có thỏa thuận khác.

Giá áp dụng là giá tại quầy/giá hệ thống/giá thỏa thuận tại thời điểm thực hiện giao dịch. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về rủi ro biến động giá vàng và thiệt hại phát sinh từ các quyết định mua, bán vàng của khách hàng với ACB.

Về phía ngân hàng, ACB có nghĩa vụ kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp theo quy định; thông báo và thu các loại phí liên quan (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn phí bao bì, phí gia công... trong từng thời kỳ. Bên cạnh đó, niêm yết công khai giá vàng tại địa điểm giao dịch hoặc website ACB; xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là bên mua vàng miếng.

Mọi tranh chấp phát sinh sẽ do khách hàng và ACB cùng nhau thương lượng trên tinh thần hợp tác hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì tranh chấp sẽ do Tòa án nhân dân nơi ACB có trụ sở chính hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền do ACB lựa chọn giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hiện ACB đang thực hiện kinh doanh mua bán 2 loại vàng miếng là vàng miếng SJC và vàng miếng ACB (đã sản xuất giai đoạn trước 2012). Đối với sản xuất và kinh doanh vàng miếng theo Nghị định 232/2025 của NHNN, ACB đang chờ Thông tư hướng dẫn và thực hiện đăng ký đúng quy định.