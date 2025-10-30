Giá vàng lại rớt gần 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước quay đầu lao dốc trong phiên giao dịch sáng 30/10, mỗi lượng vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm gần 2 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo xu hướng thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 18/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 1,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (29/10).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp "buôn vàng" lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng về mức ngang bằng SJC.

Tuần này, thị trường chứng kiến mức biến động tăng - giảm mỗi phiên biên độ mạnh, dao động 1-2 triệu đồng. Tính trong tuần gần nhất, vàng miếng ghi nhận mức giảm 2 triệu đồng/lượng (-1,3%).

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SUY YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 144.6 Giá bán

153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 146.6

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn cũng điều chỉnh giảm giá khá mạnh tay. Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 142,6 - 145,1 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 1,2 triệu đồng so với giá kết phiên liền trước.

DOJI giao dịch ở 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, tức giảm 1,1 triệu đồng. Phú Quý giảm giá 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều, hiện neo tại 143,6 - 146,6 triệu đồng. Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn 800.000 đồng ở chiều mua vào và 300.000 đồng ở chiều bán ra, hiện chấp nhận giao dịch ở mức 145,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải đang neo giá quanh vùng 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng nhưng vẫn là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Doanh nghiệp này hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn với người dân ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng vừa trải qua cú sụt mạnh, hiện nằm tại vùng trũng 3.937 USD /ounce. Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 125 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 22 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 24 triệu đồng/lượng.