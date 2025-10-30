Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng lại rớt gần 2 triệu đồng mỗi lượng

  • Thứ năm, 30/10/2025 09:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng trong nước quay đầu lao dốc trong phiên giao dịch sáng 30/10, mỗi lượng vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm gần 2 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo xu hướng thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 18/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 1,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (29/10).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp "buôn vàng" lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng về mức ngang bằng SJC.

Tuần này, thị trường chứng kiến mức biến động tăng - giảm mỗi phiên biên độ mạnh, dao động 1-2 triệu đồng. Tính trong tuần gần nhất, vàng miếng ghi nhận mức giảm 2 triệu đồng/lượng (-1,3%).

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SUY YẾU
Nguồn: SJC.
Nhãn 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10
Giá mua triệu đồng/lượng 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 147.5 146.5 147.2 147.2 146.9 143.1 146.1 144.6
Giá bán
153 151 151 151.5 152.5 148.6 149.5 148.5 149.2 149.2 148.4 145.1 148.1 146.6

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn cũng điều chỉnh giảm giá khá mạnh tay. Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 142,6 - 145,1 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 1,2 triệu đồng so với giá kết phiên liền trước.

DOJI giao dịch ở 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, tức giảm 1,1 triệu đồng. Phú Quý giảm giá 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều, hiện neo tại 143,6 - 146,6 triệu đồng. Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn 800.000 đồng ở chiều mua vào và 300.000 đồng ở chiều bán ra, hiện chấp nhận giao dịch ở mức 145,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải đang neo giá quanh vùng 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng nhưng vẫn là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Doanh nghiệp này hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn với người dân ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng vừa trải qua cú sụt mạnh, hiện nằm tại vùng trũng 3.937 USD/ounce. Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 125 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 22 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 24 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

'Đưa giá vàng, bất động sản về đúng giá trị'

Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị xử lý bất cập trên thị trường vàng và bất động sản, đưa hai lĩnh vực này về đúng giá trị để củng cố niềm tin vào đồng tiền Việt Nam.

17 giờ trước

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng phục hồi trở lại trong bối cảnh thị trường dồn sự chú ý vào quyết định cắt giảm lãi suất của Fed và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell sắp tới.

18 giờ trước

Đề nghị sớm cấp phép cho doanh nghiệp nhập khẩu để giảm giá vàng

Đại biểu Quốc hội cảnh báo thị trường vàng biến động phức tạp, tìm ẩn rủi ro ổn định tài chính, tiền tệ, qua đó kiến nghị Chính phủ có những giải pháp hữu hiệu hơn để bình ổn giá.

22 giờ trước

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang lao doc, nguoi mua lo nang hinh anh

Giá vàng lao dốc, người mua lỗ nặng

09:53 28/10/2025 09:53 28/10/2025

0

Sau chuỗi ngày lập đỉnh lịch sử, giá vàng trong nước đang ghi nhận xu hướng giảm liên tục với biên độ lớn, người mua vào khi giá đạt đỉnh đến nay đã lỗ hơn chục triệu đồng/lượng.

Gia vang trong nuoc rot manh hinh anh

Giá vàng trong nước rớt mạnh

19:21 27/10/2025 19:21 27/10/2025

0

Cuối phiên giao dịch ngày 27/10, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

Gia vang the gioi roi thang dung hinh anh

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

22:17 27/10/2025 22:17 27/10/2025

0

Giá vàng thế giới đã giảm xuống dưới mức 4.000 USD/ounce, khi những dấu hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng rõ ràng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý